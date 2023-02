En Comas se entregaron hoy 50 000 mascarillas reutilizables. | Fuente: Foto: Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) entregará 10 millones de mascarillas comunitarias reutilizables y lavables para ser repartidas entre la población de bajos recursos del país, como parte de una de las estrategias más importantes para evitar la propagación de la COVID-19 en la población.

Este sábado, el ministro de Salud, Víctor Zamora, hizo entrega de 50 mil mascarillas que son parte de las 192 668 que se entregarán a la Municipalidad de Comas en beneficio de más de 100 mil vecinos.

"Son mascarillas reutilizables de tela de un tamaño que permiten la protección tanto de la nariz como de la boca todo el tiempo y serán entregadas de manera gratuita a la población pobre y vulnerable de 240 municipios más poblados de cada región”, detalló.

Por su parte, el alcalde del distrito de Comas, Raúl Díaz, señaló que su comuna tiene grandes brechas por cubrir y si esta enfermedad llega a las zonas más altas, se volvería incontenible por lo cual las mascarillas serviran de protección para evitar mayores contagios.

Por otro lado, el titular de salud dijo que la estrategia para luchar contra este mal en los mercados es la alianza con los gobiernos locales con quienes se está haciendo el tamizaje.

"Una vez que el Minsa y el municipio definen que el mercado está contaminado, éste se cierra, se aísla a las personas infectadas que son básicamente los vendedores, se hace una reorganización del mercado, del aforo y de la forma en que se va a comprar en el futuro", destacó.

Resaltó que ya no pueden existir mercados donde la gente se amontone, la distancia social no esté garantizada, en los que no se tome la temperatura o se ingrese sin mascarilla. Los mercados no pueden ser lugares donde no haya donde lavarse las manos y no se usen guantes. "Si los mercados no se adecuan, no podrán seguir funcionando", enfatizó.

