Asesor del Minsa: "La totalidad de la población va a recibir su vacuna contra la COVID-19 gratuitamente"

El doctor Carlos Castillo, asesor de inmunizaciones del Ministerio de Salud, informó que, entre los ocho laboratorios a nivel mundial han presentado su intención de realizar pruebas en el Perú, se encuentran las potenciales vacunas que desarrollan la Universidad de Oxford y la compañía farmacéutica Johnson & Johnson.

Castillo explicó en Enfoque de los Sábados que, por el momento, ambas no se encuentran entre los cuatro laboratorios que, a la fecha, han presentado sus protocolos, de los cuales 2 han sido aprobados. Según explicó, para que el Ministerio de Salud las pueda aprobarlas, estas deben presentar "información completa" y los resultados de seguridad y eficacia de las fases 1 y 2.

"Yo pienso que en las próximas semanas debe estarse aprobando y, luego, ellos establecen su propio calendario. Muchos de ellos esperan que, si están haciendo estos ensayos clínicos en otros países, empezar en una misma fecha. Tenemos en perspectiva cuatro y cuatro que sabemos que la próxima semana deben estar presentando sus protocolos", indicó.

De igual modo, el médico recordó que, tal como lo adelantó el presidente Martín Vizcarra en su Mensaje a la Nación por 28 de julio, "la totalidad de la población va a recibir su vacuna gratuitamente" por tratarse de un bien público. "Aquí no se va a vender vacunas, no se va a cobrar. Las vacunas contra la COVID-19 y las del Esquema Nacional son totalmente gratuitas, no van a tener ningún costo. La próxima semana la Dirección de Inmunizaciones va a presentar al país cuál va a ser la estrategia de vacunación", explicó.

Castillo aseguró que desde abril el Gobierno ha tomado contacto con 20 laboratorios a nivel mundial que están desarrollando una potencial vacuna contra la COVID-19. En ese sentido, destacó el trabajo de la Cancillería para identificar a los países que están realizando estos trabajos en fases avanzadas.

El médico precisó que en una segunda etapa el Gobierno ha sostenido reuniones con estos laboratorios para conocer el tipo de tecnología que están empleando. El siguiente paso, agregó, fue la firma de acuerdos confidenciales para conocer a los laboratorios que estarían dispuestos a realizar ensayos clínicos en el Perú o de suministro directo.

Asimismo, el doctor señaló que paralelamente se prestó atención a las coaliciones multilaterales a nivel mundial, como la iniciativa Covax Facility, promovida por la Organización Mundial de la Salud, en la cual varios países van a realizar una "compra conjunta, de tal manera que haya una distribución equitativa de las vacunas para todo el mundo".

Pese a estas negociaciones, el asesor del Minsa reconoció que todavía no se conoce el nivel de eficacia de estas vacunas, por lo que destacó la importancia de mantener las medidas de prevención contra la COVID-19, como el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el lavado de manos y el pronto reporte; es decir, la búsqueda temprana de ayuda médica.

"Esto es fundamental: si nosotros queremos disminuir la mortalidad, tiene que ser la pronta notificación y buscar ayuda médica. Es por eso que se está fortaleciendo los establecimientos de salud en el primer nivel de atención, de tal manera que la persona pueda acudir a hacer la notificación inmediata para que estos equipos de intervención rápida puedan acudir", dijo.

Luego de aclarar que las negociaciones para acceder a una vacuna se están realizando en paralelo a las estrategias de prevención y atención, el especialista aclaró que, si bien a nivel mundial se está trabajando, actualmente "hay promesa de vacuna, no hay todavía una vacuna". Al respecto, estimó tener una lista a finales del primer trimestre del 2021.

"Si tuviéramos una vacuna disponible, sería a finales del primer trimestre y durante el segundo trimestre. Si queremos dar una información hasta ahora, sin un dato específico, hablamos del primer semestre del próximo año. Lo que tenemos que hacer ahora es mantener una vigilancia, una notificación rápida y una respuesta rápida", detalló.

En otro momento, destacó la importancia de que se realicen exámenes clínicos sobre la potencial vacuna en el Perú para conocer "cómo estas van a responder en nuestra población porque sabemos que la contextura y la genética son diferentes en el mundo". Luego de conocer su efectividad, explicó, se procedería a su registro y posterior administración.

