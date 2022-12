Ministra de Salud anuncia el retiro de la hidroxicloroquina en tratamiento para casos COVID-19

Minsa dejará de utilizar la hidroxicloroquina para casos COVID-19. | Fuente: Foto: Andina

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, anunció que el Gobierno procederá a retirar a la hidroxicloroquina del listado de medicamentos empleados para el tratamiento de la COVID-19 a nivel nacional debido a que recientes estudios científicos han revelado que no es efectiva para combatir esta enfermedad.

"Las últimas publicaciones sobre la hidroxicloroquina nos indican que, efectivamente, parece no ser útil. Se va a retirar solo de la guía para COVID-19. No se puede retirar del petitorio, porque la hidroxicloroquina es un medicamento que se emplea en reumatología, donde tiene un uso muy amplio de mucha experiencia en el país", señaló.

Con respecto a la ivermectina, la ministra dijo que "sigue habiendo todo un debate" sobre su efectividad. En ese sentido, señaló que "mientras no haya nada que nos diga contundente que no sirve, la seguiremos utilizando tal y como se está haciendo en los otros países".

Durante su presentación ante la Comisión COVID-19, explicó que a lo largo de la pandemia se han utilizado medicamentos con bajo riesgo. No obstante, reconoció que esto resulta complicado debido a que el 80% de pacientes infectados no presentan síntomas y que, hasta el momento, no se ha demostrado algún medicamento con una efectividad comprobada,

"Hay que tener claro que tratamiento para la COVID-19 no existe. Ningún tratamiento existe que pueda interrumpir la infección. Eso no hay. A nivel mundial hay el uso compasivo de los medicamentos en la esperanza de que, ya que disminuyen la carga viral a nivel de laboratorio, nos puedan ayudar a disminuir la carga viral en los seres humanos", precisó.

Finalmente, la titular del Minsa informó que su sector está intentando hacer una recopilación de los pacientes de COVID-19 a nivel nacional para obtener alguna conclusión que se ajuste a la realidad del país sobre esta enfermedad. Asimismo, recordó que el Ministerio de Salud recibe las opiniones de EsSalud y de las Fuerzas Armadas para tomar decisiones.

