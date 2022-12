El presidente se refirió a la reciente campaña impulsada por el Gobierno. | Fuente: RPP Noticias

El presidente Martín Vizcarra respaldó la reciente campaña de sensibilización del Gobierno para prevenir el contagio de la COVID-19 denominada 'El COVID no mata solo, no seámos cómplices'. "Tenemos que ser duros, claros y directos en condenarlos", señaló el jefe de Estado en referencia a las personas que no acatan las medidas de prevención.

En conferencia de prensa, el mandatario precisó que esta cuarta campaña del Gobierno en lo que va de la pandemia se inició en junio luego de que la reactivación económica y el levantamiento de la cuarentena generara que un porcentaje de la población "comenzó a relajar sus medidas de protección".

"El problema es que, además de poner en riesgo su salud y su vida, ponía en riesgo la salud y la vida de los que lo rodeaban. Una persona joven si es contagiado por el virus, lo más seguro es que tenga síntomas leves y supere la enfermedad, pero esa persona joven contagia a personas con comorbilidad o adultos mayores que tienen otra resistencia", indicó.

En ese sentido, el mandatario mencionó que el objetivo de la reciente campaña son estas personas que no acatan las medidas dictadas por el Gobierno para evitar los contagios de COVID-19. Frente a los cuestionamientos de un sector de la población, Vizcarra dijo que "tenemos que ser directos, claros y decir las cosas como son, usando las palabras que deben usarse".

Luego de pedir que las personas que acatan las medidas no se sientan aludidas, el jefe de Estado resaltó que los fines de semanas se realizan "cientos" de fiestas solo en Lima y "miles" a nivel nacional, donde se produce aglomeración de gente y no se convierten en focos de contagio.

Finalmente, el presidente destacó el alcance que han tenido los videos promocionados por el Gobierno como parte de esta campaña. No obstante, mencionó que en los próximos 15 días se conocerá su eficacia y se podrán hacer los ajustes necesarios.

