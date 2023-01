Campaña de donación de medicinas para la provincia de Loreto. | Fuente: Help Perú

La Fundación Help Peru, asentada en Nueva York e integrada por peruanos residentes en el extranjero, lanza su primera campaña de recaudación de fondos internacional para paliar la emergencia en el Perú. La campaña #Relief4Peru ('Asistencia para el Perú') tiene el objetivo de recaudar $250,000 dólares para apoyar a organizaciones sin fines de lucro de primer nivel en Perú que están ayudando a la población durante la crisis provocada por la COVID-19. La campaña ha recibido el apoyo de figuras públicas, como el doctor Eduardo Gotuzzo, miembro del comité de expertos de COVID-19 del MINSA; la campeona del mundo de surf y embajadora de Help Peru Sofía Mulánovich, el escritor Santiago Roncagliolo, la actriz peruano-americana Isabela Merced (Isabella Moner) y los futbolistas de la selección nacional Edison Flores y Aldo Corzo. Desde que empezó la cuarentena en Perú, Help Peru se alió con la Fundación OLI para proporcionar 4.500 equipos de protección al personal de salud de hospitales del MINSA y la Red Rebagliati en Lima. Pero a medida que la crisis aumentaba, Help Peru amplió sus esfuerzos para apoyar otras iniciativas no sólo en salud, sino también en educación y alimentación, principalmente en zonas de la sierra y la selva. A día de hoy, Help Peru está proporcionando protección al personal de salud y tratamiento para pacientes con COVID-19 en Loreto (con la ONG DB Peru); filtros de agua en zonas rurales del Cuzco (con Things4.Life), produciendo programas de radio para informar sobre la prevención de COVID-19 en Loreto y Ucayali (con Minga Perú); material de educación multimedia que se transmitirá en la radio y televisión para la educación en el hogar (con ANIA); y canastas de alimentos para familias en Callao (con Kantaya) y zonas altas de Písac, Cuzco (con la organización Por Eso!). Si bien la mayor parte de los donantes de Help Peru están en Estados Unidos y en Perú, la fundación está recibiendo apoyo para estas operaciones de emergencia desde países como Irlanda, España, Reino Unido, Suiza, Australia y Nueva Zelanda. La fundación Help Peru recauda fondos en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, que dona a organizaciones sin fines de lucro, previo extenso análisis de sus proyectos, sus cuentas, su impacto y su alineamiento con las áreas prioritarias para Help Peru: educación, salud, empoderamiento de la mujer, medioambiente y promoción de una cultura de filantropía.

Te sugerimos leer