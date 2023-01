Ministro del Interior se refirió a las restricciones por fiestas de fin de año. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El ministro del Interior, José Elice, opinó que ninguna persona debería acudir a las playas durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. En entrevista con RPP Noticias, el ministro reconoció que el control en estos espacios ha sido muy complicado para la Policía Nacional y consideró que si se permite el ingreso a personas que realicen deportes "todos van a entrar".

"En principio nadie debería ir a la playa, salvo los días en los que no haya concentración, pero estos días de fiesta la gente se va a ir a la playa, entonces mejor no ir. La disposición específica debía publicarse esta semana. Uno de los grandes problemas que ha tenido la Policía es el control de playas", señaló.

El titular del Ministerio del Interior señaló que la decisión de prohibir la circulación de autos particulares en fechas cercanas a las fiestas de fin de año "representa un mensaje" para la población, ya que "la base de la lucha contra la pandemia" es el comportamiento de las personas.

El ministro reconoció también que actualmente en el país se registra una gran afluencia de personas en los conglomerados comerciales que representa un peligro de potencial contagio a las personas que acuden. En ese sentido, hizo un llamado a las municipalidades para que cumplan con fiscalizar estos lugares ya que "la Policía no puede ingresar".

"La Policía está en un primer cordón circular en los conglomerados comerciales para reducir los casos de inseguridad ciudadana, y va a haber un segundo cordón con las Fuerzas Armadas, que van a estar ahí de manera disuasiva. Se espera que las Fuerzas Armadas no tengan que intervenir en un ningún momento. No es una amenaza, pero hay que recordar que las Fuerzas Armadas y la Policía podría realizar intervenciones, pero esa no es la idea", apuntó.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Es posible reinfectarse con el nuevo coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer