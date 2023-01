Jorge Muñoz estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: Andina

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, emplazó a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, a aclarar cuándo exactamente llegarán al país las vacunas contra la COVID-19, al considerar que la falta de información al respecto “ya causa desconcierto”.

“Nos ha venido diciendo que íbamos a tener vacunas para diciembre. De ahí, se nos ha dicho el primer trimestre. Luego, la canciller mencionó en el Congreso que iba a ser dentro del primer semestre del próximo año”, comentó en Ampliación de Noticias.

“Lo que hay que hacer es sincerar las cosas. Hay que invocar una seriedad muy grande en ese aspecto de sincerar la realidad y decir ‘tenemos esto o no tenemos esto’. (...) La ministra de Salud tiene que salir a decir exactamente cuándo van a llevar las vacunas”, añadió.

Como se recuerda, la ministra de Salud informó anoche que la organización Covax Facility se ha comprometido a enviar un primer lote de vacunas contra la COVID-19 al Perú en el primer trimestre del 2021.

Asimismo, refirió que Perú tiene conversaciones con 10 laboratorios que fabrican vacunas contra este virus y detalló que las más avanzadas son con Pfizer/BioNTech.

El alcalde de Lima cuestionó, en ese sentido, al expresidente Martín Vizcarra, quien recientemente dijo que el proceso de vacancia y la crisis política consecuente influyeron en el cierre de acuerdos con distintos laboratorios.

“Es poco serio decir cosas que no se cumplen y no se explican por qué no se cumplen. Eso es algo que corresponde a quien haya mencionado cosas que no se han terminado cumpliendo”, comentó.

“El señor Vizcarra dijo algo que no se ha cumplido. Y ahí está la consecuencia y eso ha traído un arrastre. El señor (Francisco) Sagasti debió sincerar las cosas y la verdad a mí me dejaron esto”, sentenció.

