El médico infectólogo Eduardo Gotuzzo se mostró en desacuerdo con la propuesta que evalúa hacer el Colegio Médico del Perú (CMP) sobre una cuarentena focalizada para las fiestas de fin de año con la finalidad de evitar un aumento de casos de COVID-19. En entrevista con RPP Noticias, el doctor reconoció que es un tema "bastante difícil"; no obstante, dijo no compartir esta medida.

"El Consejo Nacional, presidido por un grupo de profesionales, está creando la necesidad de aumentar un poco las restricciones. Yo respeto las decisiones de ellos, pero no comparto por varias razonas, una es que cuando uno hace estas cuarentenas de que nadie salga, produce un número importante de personas que no trabajan y estas no se quedan en casa", señaló.

Gotuzzo comentó que estas personas que perderían su trabajo, en caso se aplique una medida de confinamiento severo, buscarían la manera de trabajar de manera informal y se produciría una mayor exposición de contagios. En su opinión, es necesario tomar "otras medidas" para combatir los problemas que vienen ocurriendo, como la aglomeración de personas.

"Estas personas que vemos en muchos sitios son precisamente las personas que dejaron de trabajar y que tienen que salir a la calle para alimentar a sus hijos y pagar sus necesidades primarias. Yo creo que esta medida se debe hacer en momentos en el cual la condición sea crítica, (pero) en este momento me parece muy difícil", apuntó.

Cabe precisar que este miércoles el Colegio Médico del Perú informó que propondrá al Ejecutivo un toque de queda de 8 de la noche a 4 de la mañana por dos semanas para evitar un incremento de casos de COVID-19 durante las fiestas de fin de año. En conferencia de prensa, el gremio médico informó que fue rechaza la posibilidad de recomendar una cuarentena focalizada por Navidad y Año Nuevo debido a que esta medida "no tiene gran impacto".

