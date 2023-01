Las medidas anunciadas buscan preservar el empleo. | Fuente: Andina

La contención de la pandemia del nuevo coronavirus en el país ha generado inevitablemente una afectación a la actividad económica. La cuarentena o el aislamiento social obligatorio, que se han adoptado a lo largo de todo el mundo, tiene un efecto en la economía y en el empleo de un país. Por ello, desde la semana pasada el Gobierno ha anunciado una serie de medidas para reducir al máximo tal impacto.

Tanto la ministra de Economía, María Antonieta Alva, como el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, han declarado que las medidas económicas adoptadas apuntan principalmente a evitar que se rompa la “cadena de pagos”. Ambos sectores del Estado están ultimando detalles para poner en marcha un paquete de S/ 30.000 millones que aseguren la cadena de pagos.

¿Qué significado tiene este concepto? RPP Noticias consultó con especialistas para explicar su importancia en este momento de crisis sanitaria con consecuencias económicas.

El economista, docente de la Universidad del Pacífico y columnista de RPP Marcel Ramírez detalla para este informe que en principio la economía “es una relación continua y en base a confianza de agentes económicos: empresas y personas”. “Las personas proveen servicios y las empresas utilizan este servicio para producir bienes y servicios que son dirigidos a empresas para satisfacer su necesidad. Hay un circuito económico que se mantiene gracias a los pagos que realizan mutuamente estos agentes”, explicó.

El exministro de Economía Alonso Segura lo ejemplifica de esta manera: “Si soy una empresa que no puedo pagar salarios, porque se caen mis ventas, entonces estos trabajadores tampoco pueden cubrir sus gastos ni pagar sus créditos, por ejemplo. Esta empresa tampoco paga a sus proveedores y a los bancos y, estos, a su vez, incumplen”.

“Los trabajadores a su vez no pueden cubrir sus gastos de la casa y comienzan a incumplir con sus acreedores, sus deudas, tarjetas de crédito, hipotecas, no pueden pagar el colegio de sus hijos. A su vez incumple con proveedores que, como no reciben pagos, no pueden pagar sus trabajadores y gastos y así se arma toda esta cadena. Entonces la cadena de pagos es esta cadena de transmisión de gastos de uno que son ingresos de otros”, añadió.

Impacto económico

La actividad económica ha tenido que parar por 15 días con una prórroga que se extiende hasta el 12 de abril. En total casi un mes sin operar. Según la Cámara de Comercio de Lima, el 65% de las empresas tendría dificultad al estar tantos días sin producir.

“En este escenario, estamos hablando 2/3 de las empresas que no van a tener liquidez para pagar sueldos, proveedores, bancos. Es riesgoso porque estas empresas se vuelven insolventes y pierden liquidez para pagar eso puede ocasionar quiebras y posterior despido de gente. Hay todo un efecto cadena. Por eso se dice que hay que evitar romper cadena de pago para que no ocurra eso”, dijo el economista y columnista de RPP Jorge Carrillo.

Para evitar que la cadena de pagos se rompa, el Gobierno anunció una serie de medidas que para Alonso Segura se resumen en la “inyección de liquidez, liquidez, liquidez”. “Es tratar de que no haya mucho incumplimiento, porque el incumpliendo de alguien hacia alguien implica por esencia ponerlo en problemas”, manifestó.

Las medidas

Entre las medidas anunciadas está la reprogramación de las obligaciones tributarias por vencer, la liberación-en dos armadas- de S/ 2,000 los fondos de AFP para quienes no hayan realizado aportes en los últimos seis meses. Además de que los trabajadores puedan disponer de hasta S/ 2,400 de sus cuentas de compensación por tiempo de servicios (CTS).

El Gobierno ha establecido un subsidio de hasta el 35% de la planilla para las mypes, cuyo sueldo de sus trabajadores no superen los S/1.500, durante el aislamiento social obligatorio por el coronavirus. “Eso apunta también a tratar de proteger el empleo”, señaló Marcel Ramírez.

Por el lado de las familias vulnerables, se ha dispuesto la entrega del bono de S/ 380 para las familias más vulnerables del área urbana y se va a incluir también para los independientes.

“Estos cambios en el sistema de CTS y AFP afecta a 4 millones de personas, frente a 12 millones que no están en planilla formal y no tienen ni CTS ni AFP. Para ellos lo que se está haciendo es la ampliación de este bono de S/ 380 a 800 mil independientes. Además de la transferencia de S/ 200 millones a los 1,874 municipios del país para comprar y distribuir canastas con artículos de primera necesidad. Es un poco lo que se está haciendo en dos frentes: para los independientes e informales estas canastas y la ampliación del bono y para dependientes el tema de la CTS y AFP”, explicó Carrillo.

Alternativas

Para Marcel Ramírez, el Gobierno debería seguir trabajando en el diseño de intervenciones que apunten a los trabajadores del sector informal, cuyo tamaño se conoce, pero no quiénes son ni dónde están.

“Alternativas adicionales a las ya planteadas ofrecer un bono con una llegada más amplia al segmento de población considerada vulnerable, pero independiente no pobre. El problema es que este grupo genera ingresos de actividad informal y la dificultad operativa es la de identificarlos para hacerles llegar el dinero”, indicó.

Según Alonso Segura, varias de estas medidas tienen un nivel temporal para los días que dure la cuarentena hasta los tres meses posteriores. Sin embargo, sostiene que las próximas medidas deben ser pensadas para el largo plazo en un intento de estabilizar la economía postcuarentena. Estas pueden ser, afirma, desde estímulos al gasto público y acuerdos para minimizar despidos.

“También medidas que ataquen problemas de solvencia. Esto qué significa, que no pueda resolver mi problema con un crédito, no tengo suficiente ingreso, tengo que ajustar mis gastos. Eso implica otras medidas que involucran decisiones públicas. Tiene que haber acuerdos para minimizar despedidos, pero tampoco puedes proteger todos los puestos de trabajo. Tiene que haber acuerdo para tratar de mantener a las empresas a flote, pero también a trabajadores con cierto flujo de ingresos”, indicó.

Medidas sin precedentes para un escenario sin precedentes, así ha calificado la ministra María Antonieta Alva las decisiones que han tomado estos últimos días para enfrentar la pandemia del COVID-19 en el Perú. El objetivo central, ha dicho, es mantener vivas a las empresas que proveen empleo a millones de peruanos.

