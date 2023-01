Pruebas moleculares son un bien muy buscado en el mercado internacional. | Fuente: Andina

El bien más preciado en estos momentos en el mundo son las pruebas moleculares, que detectan con un alto grado fiabilidad el COVID-19 en un paciente sospechoso. Según un reportaje de Cuarto Poder, aún no ha sido comprado el lote de 300.000 pruebas moleculares que el Gobierno anunció que iba a adquirir.

Según el reportaje, la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa) hizo la recomendación para la compra de las pruebas el pasado 9 de marzo, durante la gestión de la exministra de Salud, Elizabeth Hinostroza.

Diez días después, el 19 de marzo, el Instituto Nacional de Salud (INS) hizo el requerimiento de la compra a Perú Compras para las pruebas moleculares, pero la entidad no lo aceptó. Según declaró Víctor Masumura, jefe de Perú Compras, no se aceptó, debido a que “la modalidad del requerimiento no se ajustaba a las cotizaciones que recibimos en el mercado”.

El miércoles 25 INS hizo un nuevo requerimiento. “Estamos viendo todas las opciones para no perder el tiempo”, dijo César Cabezas, director INS, a Cuarto Poder.

Según Cuarto Poder, tras aceptar el requerimiento, Perú Compras y el INS iban a decidir al proveedor ganador el viernes 27 de marzo, sin embargo, hasta este último domingo no se había tomado la decisión.

“En el mundo hay una carencia de estos insumos porque todos los países quieren lo mismo”, aseveró César Cabezas, quien asumió el cargo el lunes 23 de marzo.

El ministro Víctor Zamora había declarado durante esta semana que cabe la posibilidad de que el stock que todavía tenemos de pruebas moleculares se agote antes de la llegada del nuevo lote. “Esa posibilidad podría suceder por el movimiento del mercado”, dijo Zamora.

“Eso depende mucho del mercado. Nosotros hemos estado batallando en el mercado global. Es un bien escaso en todo el mundo porque existen más de 200 países con coronavirus”, refirió.

En la actualidad, aún quedan 7000 kits de pruebas moleculares, las cuales se utilizan en estos días.

