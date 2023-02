Doña Iginia Morales fue despedida entre aplausos del personal médico del Hospital Nacional Dos de Mayo. | Fuente: Minsa

Doña Iginia Morales, de 91 años, ha vencido a la COVID-19 tras 21 días internada en el Hospital Nacional Dos de Mayo. La mujer, que está próxima a cumplir 92 años, fue despedida entre aplausos por médicos y enfermeras, a quienes agradeció por su labor.

“Varias veces he llegado a este hospital y estoy bien agradecida”, manifestó la nonagenaria, quien volvió a casa a tiempo para celebrar su cumpleaños con sus hijos, nietos y bisnietos.

La mujer dijo que el secreto de una prolongada vida es una buena alimentación, a base de productos marinos, frutas y verduras. “Yo como de todo, pero más alimento para mí es el pescado”, enfatizó.

Antes de despedirse, la paciente conversó unos minutos con el personal del hospital y adelantó que llegando a casa lo primero que hará será caminar.

“No me gusta estar sentada, porque toda la vida he trabajado. Tampoco me gusta que me hagan mis cosas. Yo voy a tener las fuerzas y le pediré a Diosito que me ayude”, comentó.

El doctor Carlos Nureña contó que doña Iginia necesitó terapia de oxígeno a través de una máscara de reservorio y, luego, una cánula binasal, así como medicamentos de acuerdo a su condición clínica.

“Felizmente, evolucionó favorablemente con la oxigenoterapia. Es lo que esperábamos para que pudiese regresar pronto a casa”, comentó el médico.

