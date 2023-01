Gobierno investigará la muerte de fallecido por coronavirus. | Fuente: Foto: Archivo PCM

El presidente del Consejo de Ministos, Vicente Zeballos, adelantó que se realizará una "profunda investigación" sobre la muerte de esta persona diagnosticada con coronavirus dos días después de haber estado en el hospital Edgardo Regabliati, donde se le realizó una prueba de coronavirus que arrojó positivo días después.

"Se están haciendo las investigaciones, no solo desde el ámbito médico, sino especialmente en el policial para deslindar responsabilidades. Este paciente fue el martes 17 al hospital, y si tenía síntomas de gravedad, debió ser retenido. Eso no ocurrió y se dispuso que vaya a su casa y esté en aislamiento, pero falleció ayer. Esto no puede quedarse en el parte médico, se están haciendo las diligencias del caso para una profunda investigación”, dijo a TVPerú.

Como se recuerda, un hombre de 69 años que llegó recientemente de España fue la segunda víctima mortal del coronavirus en el Perú. Esta persona murió en su departamento en Miraflores víctima de COVID-19, dos días después de haber sido sometido a la prueba de descarte, cuyos resultados se conocieron ayer, cuando ya había fallecido.

Sobre este caso, personal del hospital Edgardo Rebagliatti explicó que esta persona, con antecedentes de haber estado en España, uno de los países con mayor cantidad de casos de coronavirus, acudió al hospital sin mostrar síntomas graves y ante esto se decidió que realice la cuarentena en su casa.

Fiscalía hace aclaración sobre levantamiento de cadáver

El reciente caso de una persona víctima del coronavirus que falleció dentro de su hogar, en Miraflores, abrió el debate sobre el protocolo que se debe seguir para retirar los cuerpos de las personas que puedan fallecer por esta enfermedad.

Sin embargo, el Ministerio Público precisó que las diligencias de levantamiento de cadáver y posterior necropsia solo se practican en casos que ameritan una investigación penal; es decir, si se trata, por ejemplo, de una eventual negligencia médica u homicido.

En ese sentido, la Fiscalía explicó que en los demás casos, como las muertes ocasionadas por el nuevo coronavirus COVID-19, le corresponde a las autoridades de salud emitir los certificados de defunción respectivos y el retiro de los cuerpos.

Asimismo, a través de un comunicado, señalaron que la intervención del fiscal de turno, con el médico legisla en la diligencia de levantamiento de cadáveres, se realiza exclusivamente cuando se presumo muerte violenta, suicidio o mano ajena u homicidio.

Gobierno alista protocolo para fallecidos por COVID-19

Desilú León, secretaria técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel contra el coronavirus, explicó que, "en condiciones normales" se realiza un procedimiento legal para determinar las causas; sin embargo, en el caso de un paciente que falleció por coronavirus "se tienen que activar nuevos protocolos". Pese a esto, señaló que "se están tratando de acelerar todos los trámites".

"Con Salud se está viendo quiénes son las personas que deben estar para hacer este levantamiento y que no se concentre un gran número de personas. Eso se está coordinando para que puedan aligerar el trámite y, sabiendo que es una persona diagnosticada, se pueda proceder con el protocolo que se nos indicó: que toda persona que fallece por coronavirus debe ser cremada", anotó.

Luego de precisar que hoy se tendrá listo el protocolo para las muertes por esta enfermedad, la secretaria de la comisión reiteró que el Gobierno, en base a la recomendación de especialistas, ha dispuesto que los cadáveres sean cremados. Además, explicó que "se tienen que adoptar todas las medidas de seguridad con las familias y las personas que estén alrededor de esta persona fallecida".

De igual modo, insistió en que la cremación del cuerpo del fallecido por coronavirus no es una recomendación del Gobierno para las familias. Según mencionó, por ser un tema de salud pública y una pandemia, "hay un nivel de participación de la autoridad y no puede haber mucha discrecionalidad de la familia".

