Martín Vizcarra advirtió que en algunas regiones no se está cumpliendo adecuadamente el estado de emergencia. | Fuente: Presidencia Perú

El presidente de la República, Martín Vizcarra, informó que el viernes fueron detenidas 2300 personas por incumplir el aislamiento social obligatorio, siendo encontradas en la vía pública sin justificación alguna.

En conferencia de prensa, el jefe de Estado dijo que en los seis días del Estado de Emergencia Nacional los detenidos suman 8256, una cifra que evidencia la irresponsabilidad de un gran grupo de compatriotas ante el brote de coronavirus en el país, que ya ha cobrado la vida de cinco personas.

“Siempre hay personas irresponsables que no están haciendo el cumplimiento debido y que ya suman más de ocho mil personas que han detenidas en estos seis días. Esperemos que la cordura, la responsabilidad, llegue a todos los peruanos, para que bajen este nivel de detenciones”, comentó.

“No es un mérito tener más detenciones. El mérito sería decir ‘Han bajado de manera significativa los detenidos, porque estamos tomando consciencia’. Cada vez que le pido al ministro del Interior la información de los detenidos, espero que la cifra baje, porque esto sería una demostración de responsabilidad”, añadió.

El mandatario remarcó que la norma debe ser cumplida por todos, nacionales y extranjeros, y de todos los estratos sociales. “Hay algunas personas que, por su nivel económico, piensan que tienen holgura y libertad para incumplir la norma”, se quejó.

“El virus si algo tiene de ser reconocido es que es absolutamente democrático. Afecta por igual a todos, no hace distingo de nadie. El virus es igual de peligroso para todos. Tenemos todos que respetar las normas”, sentenció.

Mensaje a las regiones

Vizcarra Cornejo advirtió que, en algunas regiones, entre las que nombró a La Libertad, Piura y Moquegua, “se está tomando muy a la ligera el estado de emergencia”, lo que podría ser el motivo por el que la cifra de contagiados está aumentando.

“Pedimos y reiteramos a las autoridades locales que hagan cumplir las normas que ha dado el gobierno nacional, que no traten de hacer innovaciones en modificación de las normas. No sean creativos y las cambien al criterio particular que puedan tener”, reclamó.

