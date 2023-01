Contraloría detectó perjuicio en compra de mascarillas. | Fuente: RPP Noticias

La Contraloría General de la República, advirtió un millonario perjuicio económico del Ministerio de Salud (Minsa), a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), por la compra de más de 1 millón 250 mil mascarillas.

En diálogo con RPP Noticias, el contralor Nelson Shack explicó que averiguaciones hechas por este organismo han permitido descubrir que, aparentemente, Cenares no tomó en cuenta una de las cotizaciones por estas mismas mascarillas que hizo uno de los postores. "Se estarían destinando más de 4 millones 300 mil soles en un gasto excesivo respecto de las mascarillas. No se está discutiendo el valor que se está pagando porque eso es producto de la situación del mercado, lo que no es posible es que, si se comunica una cotización menor, tiene que haber algún sustento de por qué se ha optado por otra cotización", explicó.

Shack aclaró que el Gobierno todavía no ha pagado y que estas mascarillas no han ingresado al país. En ese sentido, destacó que la ventaja del mecanismo de control simultáneo que aplica la Contraloría permite advertir "ciertos riesgos" para que los ejecutores -en este caso el Minsa- puedan tomar estas recomendaciones.

"En un proceso de emergencia los procedimientos de contratación tienen entre 10 y hasta 30 días para poder confeccionarse. Ahorita uno no podría pedir el expediente de contratación porque todavía no existe. Esa es la bondad de un mecanismo de control simultáneo en el cual hay un acompañamiento", señaló.

De otro lado, el contralor dijo estar al tanto del pronunciamiento del Ministerio de Salud en el que niega haber hecho esta orden de compra; sin embargo, insistió en que esto se ha verificado en los sistemas de información oficiales.

"Lo que esperamos es que, en el marco de esta orientación de oficio, las autoridades tomen cartas en el asunto y evalúen si hay esos riesgos o no porque esta es una medida de control simultáneo; es decir, estamos advirtiendo que hay este problema y esa posible situación adversa para que la puedan corregir", reiteró.

