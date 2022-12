La Comisión Multisectorial de Alto Nivel contra el coronavirus presenta reporte de las labores de coordinación. | Fuente: RPP Noticias

El presidente de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel contra el coronavirus, Vicente Zeballos, hizo un llamando a la calma a la población luego de que se registrara presencia masiva en supermercados para realizar gran cantidad de compras de artículos de primera necesidad. En conferencia de prensa, aseguró que el Gobierno se ha reunido con distintos sectores económicos y que el mensaje es que "no hay señal de desabastecimiento".

"Hay una histeria colectiva y debemos evitarla. Llegar a esas circunstancias no ayuda, al contrario, lo que nos corresponde, no solo en nuestra responsabilidad como autoridades, sino como ciudadanos, es invocar a la tranquilidad, no caer en un acto de desesperación, y este momento, que está motivando medidas excepcionales, también tiene que motivar una reacción colectiva, donde todos nos sentamos involucrados", señaló.

Zeballos también destacó que como prevención contra el contagio del coronavirus se ha dispuesto la suspensión de los vuelos desde y hacia Europa y Asia, medida que se suma al aislamiento por 14 días de las personas que lleguen de Francia, China, Italia y España, dispuesto días atrás. Al respecto, Desilú León, secretaria técnica de esta comisión, anunció que un grupo realizará vigilancia para que estas medidas se cumplan.

"Tendremos un grupo de seguimiento para todas aquellas personas provenientes de Europa o Asia. Se harán coordinaciones con el Ministerio del Interior y la Fiscalía en el caso de que no se encuentren las personas monitoreadas en su domicilio", señaló.

En tanto, la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, destacó que solo deben acudir a los hospitales "los que realmente lo requieren, no solo por infecciones leves". En ese sentido, pidió esperar "con paciencia" la visita domiciliaria cuando el caso es grave y solo acudir de forma inmediata a un hospital en caso de dificultad respiratoria.

Por su parte, el ministro de Defensa, Walter Martos, anunció que se ha dispuesto la instalación de un puesto de comando y se ha designado a un oficial de las Fuerzas Armadas para que coordine con los otros sectores los protocolos de control en los aeropuertos de Cusco, Chiclayo, Arequipa, Trujillo y Lima.

"Las Fuerzas Armadas van a apoyar en la coordinación del Centro Nacional de Epidemiología, en la trazabilidad de todos aquellos contactos que ha tenido un paciente que resulta positivo con el COVID-19, para tener la información de los posibles contagios", precisó.

