El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, negó que el Poder Ejecutivo le haya negado el ingreso a Palacio de Gobierno a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, tal como lo denunció días atrás. "Ella tiene en ejercicio el cargo de vicepresidenta", aclaró.

"No he hablado con él (Martín Vizcarra). Me encantaría hablar con él, pero el señor Vizcarra ha dado una instrucción, así me han informado, de que no puedo entrar a Palacio de Gobierno”, había asegurado Aráoz a la agencia Reuters.

Zeballos también rechazó los actos de violencia en contra de congresistas y descartó alguna injerencia del Poder Ejecutivo en estos hechos. No obstante, precisó que la Policía está permitiendo el acceso a los titulares de la Comisión Permanente.

"Un congresista con mandato revocado es un ciudadano común. Quienes están habilitados a ingresar son los congresistas titulares y los accesitarios. El general Jorge Lam está articulando con la Oficialía Mayor para disponer el acceso al Congreso", dijo.

Finalmente, el jefe del Gabinete dejó en claro que los congresistas que han sido recientemente destituidos tras la disolución del Congreso no podrán reelegirse en las elecciones del 2021. "No estarían habilitados, pero seguramente van a forzar a una interpretación en el Jurado Nacional de Elecciones en su momento", advirtió.

En otro momento, Zeballos informó que el Ejecutivo se ha puesto como plazo máximo hasta este jueves en la tarde para tomar juramento a los integrantes del Gabinete Ministerial, el cual, adelantó, mantendrá la paridad. Al respecto, detalló que algunos integrantes, como el Canciller Néstor Popolizio, no continuarán.

"Queremos que sea un Gabinete bastante ponderado, con perfil político para que pueda ayudarnos en este periodo (…) Hay algunas carteras que no van a continuar, respetamos esa opción", señaló. Asimismo, precisó que en el sector Economía se mantendrá el perfil del saliente ministro Carlos Oliva.

