El mandatario comentó sobre la revelación que hizo Jorge Barata a los fiscales peruanos, este martes. | Fuente: Presidencia de la República | Fotógrafo: Carla Pat

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció sobre la reciente declaración del ex superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Simoes Barata, a los fiscales peruanos en Curitiba. Este martes afirmó que su empresa dio dos pagos de 30 mil dólares al ex jefe del Consejo de Ministro, César Villanueva, por la construcción de la carretera Cuñumbuque – Zapatero - San José de Sisa.“Respecto al ex primer ministro Villanueva, la noticia nos sorprende. Sin embargo, manteniendo coherencia con nuestra lucha frontal contra la corrupción y como lo hemos dicho en otros casos, esperamos que se investiguen los hechos hasta determinar la verdad”, escribió en Twitter.

Según Jorge Simoes Barata, el dinero que se dio a César Villanueva fue en efectivo. Dichos pagos se realizaron cuando César Villanueva era gobernador de la región San Martín (2007-2013) y fueron ordenados por el ejecutivo de Odebrecht, Eleuberto Martorelli.

Los depósitos se dieron bajo el seudónimo de “Curriculum vita” por el caso carretera Cuñumbuque – Zapatero - San José de Sisa. Esta obra tuvo un costo de 109 millones de soles.

Te sugerimos leer