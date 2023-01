'Me ha chocado ver a Mercedes Aráoz al lado del fujimorismo', comentó Gloria Montenegro. | Fuente: RPP Noticias

Tras las declaraciones del ex ejecutivo de Odebrecht, Eleuberto Martorelli, sobre el pago de 30 mil dólares al ex presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, algunos cercanos le han dado la espalda. La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, de la bancada APP -la misma de Villanueva- afirmó que los fiscales deberían de estar de una vez en la casa del ex jefe del Gabinete. Ante la pregunta de Jaime Chincha en Nada está dicho por RPP, de cómo se le podría llamar al pago que recibió Villanueva de Odebrecht, Montenegro respondió: “se llama corrupción. Y dónde deben de estar los corruptos, (…) en la cárcel”, afirmó.

“¿Villanueva debe estar en la cárcel?”, repregunta Jaime Chincha. “Donde le corresponde estar, luego de que la justicia lo juzgue”, dijo la ministra de la Mujer, quien lamentó que congresistas de su bancada estén metidos en actos delictivos, entre ellos el prófugo Edwin Donayre.

“Nunca me han visto defender a cualquiera que tiene problemas con la ley. Dolorosamente eran de mi bancada”, aseveró Montenegro.

Este jueves, el representante legal de Odebrecht, Eleuberto Martorelli develó a los fiscales peruanos en Curitiba (Brasil) que el codinome “Curriculum vita” corresponde al ex presidente de Consejo de Ministros, a través del cual se le hizo un pago de 30 mil dólares por su apoyo en la licitación del proyecto de la carretera San José de Sisa, en la región San Martín.

Entre otros temas, Montenegro también comentó sobre el impase con el Congreso y la fallida asunción como presidenta encargada de Mercedes Aráoz. Al respecto, señaló que ella ha renunciado a un Congreso que ha sido disuelto. “Por lo tanto, sigue siendo la vicepresidenta del país”.

“Mercedes Aráoz tiene capacidad de gestión y es una mujer de bastantes cualidades. Me ha chocado verla al lado del fujimorismo en un trance como esto, porque ha dañado su imagen”, afirmó este jueves en Nada está dicho. “No creo que ha conspirado contra Martín Vizcarra. Me pareció totalmente desastroso (su actuar)”.

