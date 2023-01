El embajador es cuestionado por una serie de audios en los que conversa con el ex juez supremo César Hinostroza. | Fuente: Composición

El Gobierno oficializó este sábado la separación de uno de los cargos que ocupaba el embajador César Bustamente, debido a sus presuntos vínculos con César Hinostroza. Ello tras la difusión de una serie de audios en los que coordinan el trámite de un pasaporte para el ex juez supremo.

La resolución fue firmada por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, y fue publicada este sábado en el diario oficial El Peruano.

Bustamante Llosa ejercía como Representante Permanente del Perú ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

En vísperas, el diario El Comercio reveló una serie de audios en los que se oye a César Hinostroza pedirle ayuda al diplomático para sacar con mayor rapidez pasaportes para él y su hija.

Luego de la fuga de César Hinostroza en octubre del 2018, una Resolución Ministerial designó al embajador César Bustamante para activar los mecanismos de cooperación sobre la situación legal del ex juez supremo en España. Sin embargo, este tema no prosperó porque el exjuez supremo no registró un ingreso irregular a ese país.

Entrevistado por RPP Noticias, Bustamante aseguró luego que no ayudó al ex juez supremo con la obtención del documento y que este solo le hizo una consulta sobre el trámite.

No obstante, Cancillería anunció que dejaría "el cargo de Director General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares y otros en los que haya sido designado" y además dispuso abrir una investigación en su contra.

