Carolina Trivelli estuvo esta mañana en Enfoque de los Sábados. | Fuente: Imagen de portada: Andina

La exministra de Desarrollo e Inclusión Social Carolina Trivelli aseguró que la lista de beneficiarios del nuevo bono universal “no es perfecta”, pero consideró que es “mucho mejor” que la anterior, ya que se han recogido las experiencias vividas durante este proceso.

“¿Este listado es perfecto? No, no es perfecto. ¿Es mucho mejor que la suma de listados anteriores? Sí, es mucho mejor. Parte del registro del Reniec, cruza con otra base de datos pero aún mantiene algunos problemas para tener información actualizada, y eso probablemente va a ser materia de trabajo futuro, pero es mucho mejor”, dijo en Enfoque de los Sábados.

“Entonces, creo que, sin ser perfecto, porque quisiéramos que esto se pueda pagar más rápido, más ágil, de manera mucho más útil y sencilla, para los receptores; esta vez me parece que hay un plan mejor diseñado, hay una vocería clara y única, una sola fuente de información, un solo call center único, el 1811, y hay un plan de pagaduría para todos”, añadió.

En ese sentido, la economía consideró que hay una “mejora sustantiva” en este proceso respecto al anterior, en el que había distintos bonos para diversos grupos poblacionales.

“Es un avance, porque nos olvidamos de los distintos nombres de los bonos, de voceros, páginas web, call center. Ahora, hay un solo bono que le va a llegar a 8.5 millones de familias, a través de un receptor del bono en cada hogar”, comentó.

“¿Esto es lo mejor que podemos hacer? No lo sé. Pero es un avance. No es tampoco perfecto y no es lo que quisiéramos”, reflexionó.

Sobre la entrega de este bono universal, resaltó que sea de manera escalonada y a un miembro de la familia.

Al ser consultada por cómo se elige a la persona que recibirá el dinero, la exministra explicó: “Originalmente, la prioridad es entregárselo a la mujer de mayor edad, pero menor de 60 años que esté en el hogar, para que les llegue a las jefas de hogar. Sin embargo, si esa persona no tiene cuenta en el sistema financiero y otro miembro sí tiene cuenta, para acelerar el depósito, se va a entregar a esa persona”.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Es posible reinfectarse con el nuevo coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde:

Your browser doesn’t support HTML5 audio Trivelli dice que lista de beneficiarios “no es perfecta”, pero sí “mucho mejor” que la anterior

Te sugerimos leer