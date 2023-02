Ariela Luna es la nueva titular del Midis en reemplazo de Meléndez. | Fuente: Foto: Andina

La médico Ariela Luna Florez fue designada ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) tras la reciente renuncia al cargo de Jorge Meléndez. Luna Florez se desempeñaba desde abril de este año como Viceministra de Políticas y Evaluación Social en este mismo despacho.

La nueva ministra es magíster en Salud Pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y consultora internacional. Asimismo, se desempeña como docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica.

Días atrás, el exministro Jorge Meléndez renunció a su cargo tras ser acusado de haber intervenido para lograr la contratación de la madre de su hijo en la Comisión de Ética del Congreso de la República. En una entrevista con Latina, manifestó que le presentó su renuncia al presidente Martín Vizcarra y este le aceptó.

En vísperas, el jefe del Estado había dicho que "no tienen sustento" los cuestionamientos al ministro Meléndez. "No hay ninguna denuncia formal. Nosotros somos muy drásticos cuando hay una denuncia que tenga algún sustento. Hasta ahora, no vemos que haya el sustento correspondiente", manifestó a El Comercio.

El exministro de Desarrollo e Inclusión Social ha negado haber recomendado la contratación de Erika Fernández Carrasco, madre de su hijo, en la Comisión de Ética del Congreso. Según un reportaje de Panorama, la expresidenta de esta comisión Janet Sánchez denunció que el titular del Midis le hizo esta recomendación.

