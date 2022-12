La vicepresidenta aseguró que su salida de la bancada oficialista no buscaba dejar sin una agrupación congresal al Ejecutivo. | Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, respondió este domingo al jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, quien consideró que la renuncia de la también legisladora al grupo Peruanos por el Kambio estuvo articulada para dejar sin bancada al oficialismo.

En declaraciones al dominical Panorama, Aráoz consideró desagradables las palabras que el titular del Consejo de Ministros dio en Ampliación de Noticias de RPP Noticias, pues explicó que se trató de una decisión a la que llegó por todos los problemas que afronta la bancada oficialista.

“Me parece bastante desagradable para decir lo menos, yo no le digo al premier cuándo va a renunciar. Creo que hace rato que estábamos manifestando desde el primer día que me enteré de la propuesta del presidente, yo salí a la prensa y no cambiaba mi posición. He sido bien clara diciendo lo que pensaba sobre el tema del adelanto de elecciones, porque yo dije que nosotros fuimos elegidos por un mandato de 5 años”, dijo.

Sobre situación en Peruanos por el Kambio

La también parlamentaria detalló también que dentro de la bancada de Peruanos por el Kambio hubo “dificultades muy grandes” desde hace varios meses y que no se trataba de un plan para dejar al Ejecutivo sin bancada.

Agregó que todos estos desacuerdos se volvieron insostenibles y que todo llegó al punto de quiebre el pasado 28 de julio cuando el presidente Vizcarra anunció el adelanto de elecciones.

“No era un plan para dejar sin bancada, porque finalmente bancadas que los apoyan hay. Está la izquierda, están los liberales y hay varias bancadas que los apoyan desde su mirada. A nosotros no se nos informó esta decisión del presidente el 28 de julio y hemos sido bastante consecuentes con el Ejecutivo apoyando”, comentó.

Denuncia despidos arbitrarios

Aráoz habló también que ella no tiene la intención de abandonar la vicepresidencia y que ante un eventual planteamiento de la vacancia contra el presidente Vizcarra, ella votaría en contra. Sin embargo, denunció que ha sentido una actitud hostil en su contra desde el Ejecutivo, luego de que todo su personal en el despacho de la vicepresidencia fuera despedido arbitrariamente.

“Lamentablemente, han ocurrido eventos que yo nunca hubiera esperado, por ejemplo, el despido intempestivo e injustificado de mi asesor de prensa, el hostigamiento a mi secretaria. O sea, me dejan sin personal”, dijo.

“Éramos tres personas más dos soldaditos que son de la casa militar, dos soldaditos que se han visto afectados. Yo no sé de quién viene, pienso que debe ser un voluntarioso dentro de la oficina que se permite tomar una decisión así. Espero que no sea el presidente”, sostuvo.

Te sugerimos leer