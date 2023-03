El titular del Gabinete Ministerial sostuvo que no renunciará a su cargo. | Fuente: Andina

El titular del Consejo de Ministros, Antero Flores-Araoz, indicó que el presidente de la República, Manuel Merino, no le expresó nada respecto de una eventual renuncia a su cargo tras las manifestaciones en su contra que ya dejan dos muertos.

En declaraciones a RPP Noticias, el titular del Gabinete Ministerial sostuvo que se reunió con Merino de Lama para analizar la situación de las protestas. Sin embargo, no discutieron su renuncia.

“Hemos estado reunidos, pero hasta ese momento, que yo sepa, el señor Merino no me ha expresado nada de eso ni a ninguna otra persona. Lo estoy llamando después de que nos hemos reunido y no logro comunicarme con él. No tengo la más remota idea (si va a renunciar)”, dijo.

Descarta renuncia a Presidencia del Consejo de Ministros

Al ser consultado sobre si tenía pensado renunciar al cargo, el jefe del Consejo de Ministros sostuvo que tiene lealtad con el presidente Manuel Merino, por tanto no dejará el cargo para no dejar solo al mandatario.

“Yo tengo lealtad con el presidente de la república, si el presidente de la República se va por supuesto que me voy con él, pero yo al presidente de la República que le debo respeto consideración y lealtad no puedo dejarlo solo”, comentó.

No sabía de renuncias en su Gabinete

Flores-Aráoz dijo que tampoco tenía conocimiento sobre las renuncias de la mayoría de ministros del Gabinete que preside y que solo pudo saber de la renuncia de Patricia Teullet al Ministerio de la Mujer. Agregó que los convocó a una reunión para conocer sus posiciones.

“Solamente sé hasta este momento lo de la señora Teullet, lo demás no sé (si han renunciado). En cuanto lo sepa y corrobore porque no han hablado conmigo y no me han llamado yo no se lo puedo afirmar”, dijo.

Te sugerimos leer