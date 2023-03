El presidente del Consejo de Ministros lamentó el fallecimiento de dos peruanos (hasta el momento) en las protestas de este sábado. | Fuente: Presidencia de la República

En una entrevista exclusiva por RPP Noticias, el presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, dijo que ha intentado comunicarse con el mandatario Manuel Merino sin éxito, esta noche. Afirmó que quiere conversar con él para plantear una reunión de emergencia con los ministros.

El jefe del Gabinete Ministerial tuvo los micrófonos de RPP Noticias para que le haga llegar su mensaje al presidente. "Se lo he mandado a través de WhatsApp. Simplemente que me conteste el WhatsApp", dijo.

Respecto de una posible renuncia del mandatario, Flores-Aráoz dijo que no tiene "ni la más remota idea".

Al atender la llamada de RPP Noticias, el jefe de Gabinete Ministerial solo sabía de la renuncia de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Patricia Teullet. Sin embargo, hasta este momento ya son 11 los ministros renunciantes.

Personalmente, dijo que no tenía pensado renunciar a su cargo. "Si el presidente se va, yo me voy con él. No puedo dejarlo solo al presidente", sostuvo.

Finalmente, lamentó la muerte de dos jóvenes durante la segunda marcha nacional en contra de la vacancia de Martín Vizcarra y el Gobierno de transición de Manuel Merino. "Les expreso la solidaridad del Gobierno. Lamentamos esto que ha sucedido. Lamentamos estos actos de violencia. Hemos tratado por todos los medios de evitarlo", dijo.

