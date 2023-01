El presidente rechazó las declaraciones de la ministra de Justicia. | Fuente: Foto: Presidencia

El presidente Martín Vizcarra anunció que esta tarde el Consejo de Ministros tendrá una reunión en la que abordará como principal tema la situación de la ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, luego de que tuviera unas cuestionadas declaraciones sobre un reciente caso de feminicidio en El Agustino.

"Es un tema que lo estamos evaluando. Hoy tenemos reunión y vamos a verlo en la tarde. Estos temas tenemos que verlos con mayor amplitud", señaló. Días atrás, el jefe de Estado ya había adelantado que no aceptaba las declaraciones expresadas por la ministra y que se evaluaría su continuidad en el cargo.

Tras la entrega de nueva infraestructura del colegio emblemático Cristo Rey de Camaná, en Arequipa, el presidente señaló que, a pesar de la mayor asignación de presupuesto para combatir este problema, las sanciones representan "el último escalón de la violencia"

"Si no atendemos el inicio, donde se forma la violencia, que es en la educación, en la escuela, en el hogar, siempre vamos a llegar a ese nivel", lamentó.

Asimismo, señaló que el cambio debe empezar con una mejor educación "que no solamente se centre en los aspectos académicos, sino en valores de igualdad, tolerancia y solidaridad". "Como sociedad tenemos que ser sinceros en aceptar que estamos fallando", dijo.

"El presidente tiene que evaluar si vale la pena que siga"

La ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, cuestionada por unas lamentables declaraciones que dio sobre un reciente caso de feminicidio, informó que este viernes se reunirá con el presidente Martín Vizcarra para evaluar esta situación y su futuro en este sector. En entrevista con El Comercio, señaló que aceptaría que el jefe de Estado le pida su renuncia, aunque reconoció que no la presentaría por iniciativa propia.

"Soy una persona de confianza del presidente. Él tiene que evaluar si vale la pena que siga o que no", dijo a El Comercio. Sin embargo, al ser consultada sobre la posibilidad de que presente su renuncia por voluntad propia, dijo lo siguiente: "No, por ese tema no. Estoy convencida de lo que estoy haciendo (en su gestión como ministra".

Revilla insistió en que su cuestionada respuesta "estoy en Navidad" no fue a la pregunta sobre el reciente feminicidio en El Agustino, sino a la coyuntura en la que se encontraba en ese momento y que se vio sorprendida por la presencia de periodistas. No obstante, reconoció que su reacción se debió a su "inexperiencia política".

"Estaba caminando y de repente me abordan y te asusta. Una situación así es de susto. Estás en el Centro de Lima y hay un grupo de gente que te rodea. Tú no escuchas. Si hubiera tomado consciencia de lo que me estaban preguntando en ese momento, claro que hubiera respondido. No soy una persona que no tenga una empatía elemental con una mujer que ha sido asesinada de esa manera por su pareja", señaló.

Te sugerimos leer