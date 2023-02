Proyecto de reforma bajo sospecha. | Fuente: Presidencia

El congresista aprista Jorge del Castillo solicitó actas y grabaciones de las sesiones de Consejo de Ministros del mes de julio. Su objetivo es esclarecer si los ministros aprobaron la presentación del proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones. La respuesta de Salvador del Solar no se hizo esperar y calificó este pedido como una forma de “distracción”.

En un oficio, Del Castillo solicita que le remitan las “actas y grabaciones fedatedas, de todas las sesiones del consejo de ministros realizadas el mes de julio del presente año”.

Según la Constitución, el mensaje a la nación debe ser aprobado por el Gabinete antes de ser pronunciado. En ese sentido, entre algunos parlamentarios surgen dudas sobre si los ministros conocieron, debatieron y aprobaron la reforma constitucional para recortar el mandato presidencial y congresal.

Esta tarde, el premier Salvador del Solar se pronunció sobre esta solicitud y la calificó como distractora. "Basta de distraer al pueblo. Basta de distraer a la ciudadanía. El presidente de la República, con el respaldo del Gabinete, ha planteado una salida seria, que implica un gesto de desprendimiento al también sugerir que nos vamos juntos y superemos esta crisis política que todos hemos venido viviendo por tres años", señaló.

En RPP.pe consultamos con dos ex presidentes del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano y Luis Solari, sobre esta solicitud.

Un montaje político

Para Pedro Cateriano, se trata de “una burda maniobra del congresista para hacer un montaje”. El también exministro de Defensa indicó que el presidente puede entregar inmediatamente el proyecto de reforma constitucional o hacerlo después. “Del Castillo quiere vender la idea de que el gobierno ha violentado el orden constitucional”, consideró.

Además, contó que cuando fue presidente del Consejo de Ministros recibió pedidos similares, pero de comisiones investigadoras. “Es normal que esta clase de pedidos la realicen comisiones investigadoras. Pero acá lo que está aprovechando Del Castillo es propiciar un montaje político”, manifestó.

Cateriano Bellido manifestó que durante el proceso de elaboración del mensaje a la nación se requiere una coordinación entre ministerios, que envían sus partes referidas a sus sectores. “Luego el gabinete escucha los lineamientos y se aprueba el Mensaje naturalmente”, indicó.

No hay que temer el control político

Para Luis Solari, quien se desempeñó como premier durante el gobierno de Alejandro Toledo, el anuncio de reforma constitucional tendría que haber sido aprobado por el Consejo de Ministros. De lo contrario, ello podría ocasionar una infracción constitucional.

“En las actas se pone el debate y los acuerdos que son fundamentales. Ahí viene la pregunta: Si- como dice Del Solar- se aprobó el texto completo del discurso que incluía el adelanto de elecciones ¿por qué no presentó el proyecto el día 28? Porque no estaba listo. Y, si no estaba listo, ¿cómo lo conocieron los ministros?”, manifestó.

Solari manifestó que cuando ejerció el cargo de premier no recibió un pedido similar, aunque reconoció que el Congreso tiene la misión de hacer control político. “Solo le tiene miedo al control político, las personas que saben que las cosas no están impecables”, opinó.

