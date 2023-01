Walter Gutiérrez, defensor del Pueblo. | Fuente: RPP Noticias

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, se mostró en contra de esperar el informe de la Comisión de Venecia -que tiene previsto visitar el Perú el 23 y 24 de setiembre- sobre la propuesta de adelanto de elecciones generales hecha por el presidente Martín Vizcarra. En entrevista con RPP Noticias, señaló que urge que el Ejecutivo y el Congreso se pongan de acuerdo respecto a este tema para evitar agudizar la crisis política.

"Nos parece importante tener una opinión ilustrada y por elementales formas democráticas, todas las instituciones deberíamos recibirla, pero no creo que debamos esperar a este informe porque ya suficientes opiniones, reflexiones y reuniones se han dado como para que se solucione un tema que urge tener solución", señaló.

Gutiérrez destacó la importancia de encontrar una solución "que tome un curso democrático". En ese sentido, señaló que el presidente Vizcarra puede presentar una iniciativa de reforma constitucional, la cual debe ser evaluada con celeridad en el Parlamento. "El Congreso tiene que determinar si lo aprueba, pero esto no puede dilatarse", advirtió.

"El diálogo supone poder reconocer la vocación del otro y poder tener capacidad de renunciar a algo de tu posición; pero si yo ingreso a un diálogo diciendo 'esto no es negociable', entonces no nos engañemos: no hay vocación de diálogo sincero. Si esa es la posición de ambos poderes (diálogo), desde la Defensoría emplazo a que haya una solución inmediata", señaló.

Respecto a los posibles escenarios de un rechazo de esta propuesta, el defensor del Pueblo explicó que la Constitución actual faculta que el presidente haga una cuestión de confianza sobre reformas constitucionales. Sin embargo, precisó que las reformas constitucionales "son capítulos que están distanciados del poder legislativo ordinario como del Ejecutivo"

"Por consiguiente no se puede hacer cuestión de confianza, no se puede forzar la reforma de la Constitución. Esto para nosotros es absolutamente claro, pero el tema es que estos poderes tienen que ponerse de acuerdo", precisó.

