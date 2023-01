Vladimir Cerrón estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, aseguró que su cuestionado viaje a Venezuela, realizado en junio último, fue pagado íntegramente por el régimen de Nicolás Maduro.

En Ampliación de Noticias, el izquierdista justificó su periplo, aduciendo que este le ha permitido conocer in situ la realidad del país sudamericano.

“Lo que yo he ido (visto) no es la Venezuela que se cuenta aquí. He visto los mercados llenos, las tiendas llenas, el 70 % en Caracas es chavista abiertamente. Para eso sirve salir, para tener un mejor contacto de la realidad”.

Cerrón viajó a Venezuela para participar en el I Encuentro Latinoamericano de Gobiernos Locales y Democracia Participativa, que se realizó en Caracas. Entre sus actividades, el gobernador de Junín visitó la tumba de Hugo Chávez y se reunió con el actual gobernante Nicolás Maduro.

Coincidencias con Antauro

En otro momento, Vladimir Cerrón reconoció tener “bastantes coincidencias” con el recluido líder etnocacerista Antauro Humala, aunque apuntó que discreta “en dos o tres puntos de vista”.

“No estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque se ha demostrado que (...) no es una medida que ha logrado eliminar algunos temas de problema social. Otro tema en contra es el punto de vista racista etno, y ellos siempre han trasladado la capital a Cusco, algo inviable en estos momentos”, remarcó.

El gobernador aprovechó le entrevista para cuestionar al Ejecutivo por destinar más presupuesto a las regiones. “La repartición del presupuesto sigue siendo igual: el Gobierno Central sigue adjudicándose el 72 %, y los gobiernos regionales y las municipalidades en conjunto el 28 %”, comentó.

“Esto redunda en que haya menos obras, se trabaje menos proyectos a largo plazo y otras expectativas queden frustras. El presidente debería pasar como un presidente descentralista y no se ha avanzado nada en la descentralización fiscal y en la descentralización tributaria”.

“Estilo sexual”

Vladimir Cerrón dijo no estar en contra de “ninguna propuesta o forma de vivir”, en referencia a las parejas del mismo sexo. Sin embargo, consideró que estas personas no deben expresar su amor en público.

“Respetamos ampliamente sus opciones de carácter sexual, lo que no podemos es lateralizarnos a promocionar cierto estilo. (...) Creo que deberían tener cierto espacio donde situarse. ¿Qué pasaría si un niño ve ese acto (un beso entre personas del mismo sexo)? El niño es un ser que todo lo aspira, en conocimientos, en forma”, comentó.

Te sugerimos leer