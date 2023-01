¿Verdadero o Falso? | Superintendente de la Sunedu: “Esa comisión investigadora, además de otras 3 [de la] Contraloría […] no encontró [...] ninguna irregularidad”

Esto dijo Martín Benavides, superintendente de la Sunedu | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

Martín Benavides, superintendente de la Sunedu

Fecha de la declaración: 18 de septiembre del 2019

Fecha de la declaración: 18 de septiembre del 2019 A una consulta para esta verificación, el superintendente Martín Benavides se reafirmó en su declaración. Y como parte de sus argumentos, indicó que: “en ninguna parte del informe de la Contraloría de 2018 se menciona la palabra irregularidad o irregularidades. Por lo tanto, he dicho la verdad”.

En principio, como se recuerda, en 2018 la Comisión de Educación del Congreso, presidida por la parlamentaria Paloma Noceda, obtuvo facultades especiales para investigar a la Sunedu, aunque este grupo de trabajo sólo llegó a realizar un informe preliminar, que luego, ya bajo la presidencia de la congresista Milagros Salazar, no llegó a ser debatido. Aunque el informe preliminar recomendaba ampliar el plazo de investigación, no llegó, en efecto, a determinar irregularidades.

En una declaración a inicios de septiembre del 2019, la congresista Noceda cuestionó el nuevo intento de abrir una segunda investigación a la Sunedu con base en ese documento, debido a que obedecía y mostraba otra coyuntura, distinta a la actual. "El tema es que eso se debió debatir, el informe no estaba concluido, entonces no se podía hacer público, tenía que ser aprobado por la Comisión, no podía ser algo dado de manera unilateral".

Sin embargo, cabe precisar que la propia Noceda señaló que la comisión recogió elementos de interés: “teníamos sí, diversas denuncias y en general, cuando uno coloca el dedo sobre una institución pública, siempre vas a encontrar algún tipo de irregularidades".

Ahora bien, en el informe de auditoría N° 773-2018-CG/UNIC-AC, realizado por la Contraloría entre enero de 2016 y diciembre de 2017, figuran cuatro observaciones relacionadas a lo siguiente:

Al incumplimiento de la totalidad del servicio por parte de contratistas.

Omisiones de penalidad al contratista por retraso de presentación de entregables.

Incumplimiento de normas establecidas, por parte de la Sunedu, para los procesos de selección.

No concordancia entre las fechas de firma de contratos y el inicio de las labores en la institución por parte de los ganadores de los concursos CAS.

Precisamente, en la tercera observación, la Contraloría señala que la Sunedu realizó procesos de selección sin un comité de evaluación, que se declararon aptos postulantes que no cumplían con todos los requisitos establecidos en las bases de los concursos (foliaje), quienes finalmente resultaron ganadores, y que las entrevistas a los postulantes finalistas las realizó personal impedido por causal de abstención, al haber tenido relación de servicio, en los últimos 12 meses, con postulantes a vacantes de las unidades orgánicas a su cargo.

Si bien es cierto que el documento no menciona de manera específica el término “irregularidades”, explica que las situaciones detectadas contravienen o incumplen normas establecidas.

En detalle, el informe explica que los hechos expuestos en la tercera observación, incumplen acápites de los artículos 3°, 4°, 10° y 97° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General; acápites del Decreto Supremo n° 075-2008-PCM; la Directiva para la Contratación del Personal bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS); y las bases del Proceso CAS N° 005-2017-SUNEDU.

Con relación a la cuarta observación -los contratos CAS-, la Contraloría encontró que la Sunedu aceptó que ganadores de los concursos iniciaran sus acciones laborales en días posteriores a la fecha señalada por los contratos suscritos y a pedido de los mismos nuevos trabajadores, yendo en contra de las bases de dichos concursos, ocasionando que la entidad no cuente oportunamente con el personal contratado, en lugar de contratar a los postulantes que ocuparon el segundo lugar.

Lo señalado contraviene el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1057; el artículo 3 del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM; la Directiva para la Contratación de Personal bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS); y las Bases del concurso CAS n° 003-2017-SUNEDU.

Estos elementos son citados en los fundamentos del nuevo pedido de facultades presentado la comisión de Educación, aprobado a inicios de este mes, y donde se señalan “presuntas irregularidades” como contrataciones de personal no idóneo y presuntas contrataciones direccionadas, entre otros problemas.

Tras lo expuesto, Ojo-Publico.com concluye que la afirmación del superintendente, Martín Benavides, sobre que en las investigaciones a la Sunedu no se encontró ninguna irregularidad, es engañosa.

