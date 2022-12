El PCM se ha pronunciado tras los audios y señaló que evaluará la presencia de Paredes en el cargo. | Fuente: Andina

Mediante un comunicado la petrolera estatal Petroperú negó que su presidente, Carlos Paredes, se haya referido de manera despectiva a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, luego de que esta se negara a asumir la deuda por refinería de Talara.

Petroperú señala que es "un audio claramente editado (en al menos dos fragmentos separados) de una posible conversación privada, por lo cual su contenido se encuentra fuera de contexto". “En el audio se verifica que no se ataca ni insulta a la ministra de Economía, y mucho menos en su condición de mujer”, agregaron.

Además, indicaron que el audio, difundido por el semanadio Hildebreandt en sus 13, fue presentado el pasado 11 de febrero en una conferencia de prensa por extrabajadores de la compañía estatal que fueron despedidos por actos de corrupción. Paredes señaló que este punto ya lo ha tratado con Alva mediante una reunión.

"El audio y su manipulación es parte de una campaña dirigida a socavar la actual política anticorrupción de la empresa, la cual es promovida por un pequeño grupo de extrabajdores despedidos y denunciados penalmente", señalaron.

Petroperú apuntó además que la empresa ha promovido el empoderamiento de la mujer, “designando trabajadoras en puestos directivos; así como, desarrollando campañas en favor de la equidad de género y contra el acoso laboral”

Fuertes palabras

El semanario de Hildebrandt en sus trece expuso la transcripción del audio en donde se oye a Paredes y una tercera persona no identificada. En ella el presidente de Petroperú habla en referencia de la ministra Alva.

“(Le pedí) a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, que me dé los mil quinientos millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, pu.. , se te cae toda la m.., cojuda, si no me das plata, vas a quedar como responsable”, enfatizó.

“A la señorita ministra no le quedará más que refunfuñar, mentarme la madre y darme la plata”, agregó.

Evaluaciones de cargo

Al ser consultado sobre este punto, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, señaló que rechaza tajantemente las declaraciones de Paredes en las grabaciones y que evaluará la posición de Paredes frente a Petroperú.

"De la manera más contundente rechazamos todo tipo de adjetivos impropios de altos funcionarios del Estado, nuestra solidaridad con la señorita ministra, María Antonieta Alva", indicó Zeballos.

Además, Zeballos no descartó evaluar la permanencia de Paredes en el cargo. "Permítanos evaluarlo y tomar la decisión más pertinente siempre pensando en beneficio del país. (Evaluaremos) Todo en su real contexto", agregó.

