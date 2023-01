Dumet explicó que es un funcionario público con 35 años de experiencia en entidades del estado, durante su exposición para ser miembro del Junta Nacional de Justicia. | Fuente: Justicia TV

Este lunes se realizó la entrevista a los tres únicos tres postulantes que lograron pasar el examen para integrar la Junta Nacional de Justicia (JNJ). David Dumet Delfín es quizá el más cuestionado de estos luego de lanzar algunos comentarios en Twitter. "Esos tuits no me definen ni como ciudadano ni como profesional, ni mis condiciones para afrontar un reto que sería el ser miembro de la JNJ", aseguró al jurado, luego de que la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos le preguntara si los tuits de respuesta a la psicoterapeuta Carmen Gonzalez le parecen violencia contra la mujer.

“Reconocí que yo hice esos tuits y me excedí ciertamente, pero decir que a partir de ahí yo he realizado actos y promuevo la violencia contra la mujer. Por supuesto que no”, prosiguió en su respuesta. “Como ciudadano respondía lagunas cuestiones que me indignaban y respondía en exceso. La señora había insultado a un amigo mío acusándolo de corrupción y yo lo había defendido”.

Zoraida Ávalos fue incisiva en cuanto al tema del rol de la mujer en la labor pública. Por ello, preguntó sobre qué enfoque tomaría con respecto a la perspectiva de género, para que exista equidad entre hombres y mujeres, si fuera elegido miembro del JNJ.

"Darle el enfoque de género significa darle esa mirada, no perder de vista esas situaciones de desigualdad que hay y corregirlas, desde el lenguaje hasta la propia actuación o la realización de actividades en general que uno debe emprender", comentó.

El jurado estuvo conformado por el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, el Contralor de la República, el Defensor del Pueblo y representantes de las universidades públicas y privadas.

