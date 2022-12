Yonhy Lescano, candidato a la presidencia por Acción Popular | Fuente: Congreso

El precandidato presidencial por Acción Popular, Yonhy Lescano, señaló que es consciente de que tiene una "tarea difícil", luego de que la bancada de Acción Popular apoyó la vacancia presidencial. Sin embargo, recalcó que "esa no ha sido la posición del partido institucionalmente".

"No podemos decir que no nos ha afectado esta irresponsabilidad de la vacancia presidencial", expresó en Ampliación de Noticias de RPP. Según resultados preliminares, Lescano habría resultado ganador en las elecciones internas realizadas el último domingo a nivel nacional.

"En la primera vacancia frustrada, el comité político pidió y advirtió a los congresistas, al señor Merino y a los voceros de la bancada que no se debía promover vacancias, porque la historia del partido no hace este tipo de trabajo político. A pesar de eso, votaron a favor, pero esa no ha sido la posición institucional del partido. No han actuado a la ideología ni a la doctrina ni al actuar histórico de Acción Popular", aseguró.

Por ello mismo, Lescano recordó que, cuando se aprobó la destitución de Martín Vizcarra, "inmediatamente nosotros salimos a deslindar".

Asimismo, destacó que en las elecciones internas ejecutadas el 29 de noviembre se ha demostrado que la mayoría de militantes de Acción Popular no comparte la decisión tomada por la Bancada congresal.

"La posición mayoritaria ha expresado ayer en las ánforas y esa mayoría está con nuestra fórmula presidencial", indicó. También, añadió que "cada uno va a tener que responder individualmente ante el partido".

"Son militantes y asumirán el costo de su actuar político, pero eso no puede comprometer la posición de la mayoría", apuntó.

PIDE DISCULPAS

"No tengo ningún problema de pedir disculpas al país", aseveró Lescano, antes las peticiones originadas por la actuación de Acción Popular en el Parlamento.

"No porque haya impulsado esto Acción Popular, no porque sea posición de Acción Popular esta vacancia que ha hecho mucho daño, sino porque personas que llegaron con el símbolo de Acción Popular hicieron una acción absolutamente incorrecta", precisó.

"Nosotros siempre pedimos disculpas, aún cuando sea culpa ajena. No tengo ningún problema en pedir disculpas correspondientes al pueblo del Perú, por estos problemas que se causaron y que se suscitaron varios días y que jóvenes perdieron la vida", agregó Yonhy Lescano.

