Yonhy Lescano promoverá una "economía social de mercado" y defenderá a la población "frente a los abusos que cometen las empresas", aunque sin implementar plan alguno de nacionalización en caso de ganar las elecciones generales del próximo 11 de abril en Perú."Nosotros en el Plan de Gobierno, ni en ninguna declaración, hemos dicho que vamos a hacer estatismo, no vamos a estatizar ninguna empresa, lo que promovemos es la economía social de mercado", declaró Lescano este lunes, durante una tele-conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).El candidato del partido Acción Popular (AP), quien en los sondeos aparece entre los favoritos para ganar los comicios, aseguró además que es admirador de políticos como el expresidente uruguayo José Mujica y la canciller alemana, Angela Merkel.

Lescano, de 62 años y nacido en la región sur andina de Puno, enfatizó que no está "en contra de la inversión" privada, pero cree "que la empresa tiene que asumir su responsabilidad social para brindar buenos servicios" a los ciudadanos."Lo que reclamamos es respeto y consideración de los agentes económicos para que puedan desenvolverse en el Estado", enfatizó en referencia a una de las principales banderas políticas que ha esgrimido durante sus casi veinte años como congresista de AP.En ese sentido, agregó que el Estado "tiene una función subsidiaria" en aspectos como el manejo del agua, que "no puede estar en manos de los privados", así como en la atención aérea a localidades donde no llegan las aerolíneas privadas.

Al ser interrogado sobre su ubicación en el espectro político, Lescano aseguró que AP, un partido que fue fundado por el dos veces presidente peruano Fernando Belaúnde (1963-1968 y 1980-1985), tiene "una doctrina política propia, no izquierda o derecha"."Es producto de las tradiciones y la historia del Perú", dijo antes de agregar que en su campaña ha asumido como parámetros las doctrinas quechuas del "Ama Sua, Ama Llulla y Ama Quella" (no ser ladrón, no ser mentiroso, no ser ocioso).Tras asegurar que no se "necesita plagiar, copiar, interpretar las grandes pautas universales de la filosofía política", se declaró admirador del uruguayo Mujica y de la alemana Merkel, a quienes consideró "honrados y valiosos".

El candidato explicó que uno de los principales planteamientos de su campaña, que propone "desglobalizar la economía", implica "fortalecer el aparato productivo interno", ya que el impacto de la pandemia "ha dejado enseñanzas" en su país."¿Quién nos ha salvado de la pandemia?, los agricultores nacionales, los productores nacionales, a eso me refiero cuando digo desglobalizar", dijo.Ante la grave crisis económica que afronta su país tras el duro impacto de la pandemia de la COVID-19, Lescano dijo que se debe buscar la reactivación mediante la inversión del Estado, "sin dejar de promover la inversión privada en términos de equidad".En ese sentido, dijo que la Alianza del Pacífico, que reúne a Perú con Chile, Colombia y México, le "parece buena" y que su gestión no va "a tener diferencias de carácter ideológico para formar bloques".Añadió que un Gobierno suyo fortalecerá las relaciones internacionales y espera que estas sean "cordiales" con países fronterizos como Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Brasil.

