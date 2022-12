Yonhy Lescano, excongresista y candidato presidencial de Acción Popular. | Fuente: Andina

El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, dijo este lunes que, si estuviese en el Gobierno, autorizaría "ahora mismo" al sector privado a comprar por su cuenta vacunas contra la COVID-19.

"Los parámetros debe ponerlo el Estado y autorizar a los privados a traer las vacunas en condiciones adecuadas. Por lo menos, en esta emergencia, ponerse la camiseta del Perú y vacunar a un costo razonable", señaló en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.

Yonhy Lescano indicó que le "muy parece muy bien" que las compañías puedan importar la dosis e inmunizar a sus trabajadores, ya que, de esta forma, se estarían salvando vidas. "Y si pueden traer para vacunar a otros sectores a costo, no para negocios, no para lucro, que sigan colaborando", remarcó.

Para el postulante de Acción Popular, el Estado tiene que "hacer un esfuerzo para inocular a todos antes del 31 de diciembre", una tarea que, a su juicio, "dependerá de la agilidad de la gestión, de la cantidad de vacunas que tengamos en mano y de los contratos que hayan suscritos estos gobiernos (en referencia a los de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti)".

Por otro lado, Yonhy Lescano dijo que "no soy ni de izquierda ni de derecha, tenemos doctrina propia". "No puedo decir si soy conservador o no, simplemente aplicó la doctrina de mi partido para resolver problemas: ama sua, ama llulla y ama quella", agregó.

CÓMO VAN LAS ENCUESTAS

A menos de cincuenta días de la celebración de las elecciones generales 2021, dos candidatos ocupan los primeros lugares en intención de voto. Yonhy Lescano, de Acción Popular, posee 11.3% y, en segundo plano, Verónika Mendoza cuenta con 8.9%, según la última encuesta telefónica nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) realizada para el diario La República.

A estos dos postulantes le siguen el candidato de Victoria Nacional, George Forsyth, con un 8.1%; Keiko Fujimori, con 8.1%; y Rafael López Aliaga, con 7.6%.

El sondeo reveló, además, que Daniel Urresti obtiene un 4.8% de intención de voto; Hernando de Soto, 4.2%; César Acuña, 3.8%; Julio Guzmán, 3.1%; Ollanta Humala, 2.4%; Pedro Castillo, 2.4% y Daniel Salaverry, 2,2%.

