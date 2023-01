Verónika Mendoza: No hemos planteado expropiar nada, solo aplicaremos la ley para salvar la vida del pueblo

La candidata de Juntos por el Perú explicó en RPP Noticias algunas de sus propuestas. | Fuente: Andina

Verónika Mendoza, candidata a la presidencia de Juntos por el Perú, descartó que en eventual Gobierno suyo vayan a recurrir a la expropiación para generar más recursos para el Estado y que su propuesta sobre un tema en esa línea, solo está ligada a reforzar la atención sanitaria contra la COVID-19.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, la postulante ratificó que no ha planteado realizar ninguna expropiación. Agregó que lo que busca es aplicar, de ser necesario, la Ley general de salud para gestionar de forma temporal la producción y distribución del oxígeno medicinal.

“Nosotros no hemos planteado expropiar nada lo que he dicho y me ratifico en eso es que de ser necesario aplicaremos la ley general de salud por tomar el control temporal de la producción y distribución de oxígeno medicinal, es decir aplicar una ley vigente para salvar la vida del pueblo, esa es nuestra propuesta”, indicó.

Impuesto a la riqueza

Al ser consultada sobre su propuesta de un impuesto a la riqueza, Verónika Mendoza sostuvo que dicha iniciativa está pensada para los multimillonarios que acumulen fortunas superiores a los cien millones de dólares. Precisó que no tocará el dinero de la clase media y que también buscará cobrar a las empresas que deben al Estado y no quieren pagar.

“(Planteo) un impuesto a los multimillonarios que tienen fortunas acumuladas ojo de más de cien millones de dólares como parte de una reforma tributaria más integral. No le vamos a quitar su platita a la clase media, ojo, porque sé que algunos están difamando diciendo eso, eso no es verdad.

“Es el único impuesto que vamos a crear, pero también insisto cobrarle a las grandes empresas que con leguleyadas se van a al Poder Judicial lo que corresponde, como la Telefónica que nos debe 2 mil millones de soles”, dijo.

Proyectos mineros

Verónika Mendoza indicó que de llegar a la Presidencia continuará con los proyectos mineros que ya están en marcha como el de Las Bambas, ampliación de Toromocho o Quellaveco. Aunque indicó que hará que estas empresas respeten “las reglas del juego” de no contaminar y tratar a los trabajadores de forma justa.

“(Hay que poner las) reglas de juego claras para que no contaminen nuestras fuentes de agua, para que paguen los impuestos que tienen que pagar y respeten los derechos de los trabajadores minero, 70% de los trabajadores de las grandes mineras están tercerizados en la precariedad y esto está fuera de la ley y nosotros vamos a impedir que esto siga pasando, que respeten las reglas del juego, es lo único que les planteamos”, sostuvo.

