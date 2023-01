Verdadero o Falso: Cecilia García: "Las estadísticas de incidencias delincuenciales del 2015, cuando ‘Chapa tu choro’ tuvo un furor increíble, [han bajado]"

Cecilia García, candidata al Congreso por Podemos Perú | Fuente: RPP

Cecilia García, candidata al Congreso por Podemos Perú

Contexto: Entrevista en Perú21

Fecha de declaración: 16 de diciembre del 2019

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=WtUljQWeN4E

[9:22-9:33]

ENGAÑOSO

Durante una entrevista, la candidata por Podemos Perú, Cecilia García criticó las debilidades en la lucha contra la inseguridad ciudadana en el país y resaltó las acciones que en su momento llevó a cabo como impulsora de la campaña ‘Chapa tu choro’. En ese contexto dijo lo siguiente: “Las estadísticas de incidencias delincuenciales del 2015, cuando ‘Chapa tu choro’ tuvo un furor increíble, [han bajado]”. Tras revisar los antecedentes sobre el tema, OjoPúblico concluye que esta afirmación es engañosa.

La declaración de la candidata García se produjo en medio del siguiente diálogo:

Cecilia García: Los policías y los fiscales no tienen una normativa legal con la que puedan dejar a este delincuente preso. Estos delincuentes saben que no les va a pasar nada [...] porque la norma lo permite. Esta es mi propuesta. Mi propuesta no es nada violentista [...].

Perú21: Hay un cambio, un poco, en el discurso, porque ahora lo que estás proponiendo es que se lleve al presunto delincuente a la comisaría. Antes, lo que decías era: te linchamos. Eso ya cambió, digamos...

CG: Te comento que esto ha sido preventivo. Y las estadísticas de incidencias delincuenciales del 2015, cuando ‘Chapa tu choro’ tuvo un furor increíble, y todos los días la gente chapaba su choro, si tú ves estadística pura, ha bajado la delincuencia. No porque de pronto la gente haya salido a linchar, sino porque los choros dijeron: 'Oye, espérate, la gente se está organizando'”.

En principio, cabe precisar que Cecilia García alcanzó notoriedad en septiembre del 2015 tras impulsar la polémica campaña ‘Chapa tu choro’ en Huancayo, capital de la región Junín. Esta iniciativa se viralizó a través de una página de Facebook en la que se publicó una fotografía con el mensaje: ‘Ratero, nosotros no llamamos a la comisaría, te vamos a linchar’. En ese entonces, García fue cuestionada por promover acciones violentas contra presuntos delincuentes amparándose en la figura del arresto ciudadano. De hecho, hubo reportes de personas que fueron agredidas tras haber sido acusadas erróneamente de actos delictivos en Junín. [https://rpp.pe/lima/actualidad/conoce-la-historia-de-la-campana-chapa-tu-choro-noticia-831730?ref=rpp]

A una consulta para esta verificación, la candidata García dijo que la campaña ‘Chapa tu choro’ hizo que el gobierno del expresidente Ollanta Humala pusiera el tema en agenda y lograra reducir los índices de inseguridad ciudadana en el 2016. “Considero que ‘Chapa tu choro’ coadyuvó a que el gobierno preste atención al tema de la seguridad ciudadana y presente una serie de medidas no solo normativas, sino también de acción [...]. Todo eso ha generado que en el 2016 [las estadísticas delincuenciales] disminuyeran”, afirmó.

A la pregunta sobre la fuente en que basó su afirmación, García nos alcanzó la data del Boletín Estadístico “Principales Indicadores Seguridad Ciudadana a Nivel Nacional 2013 - 2019” del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este informe, que mide y analiza la inseguridad ciudadana en el país, indica que en el 2015, cuando ‘Chapa tu choro’ estaba en pleno auge, el índice de víctimas de hechos delictivos alcanzó un 30,8%, el segundo pico más alto en los seis últimos años.

Ahora bien, al revisar el periodo 2013-2018 del mismo informe, se tiene que la tendencia de inseguridad ciudadana ya iba hacia la baja desde mucho antes de que apareciera la campaña ‘Chapa tu choro’: en el 2013 se registró un 35,9% de víctimas de hechos delictivos que se redujo a 25,7% en el 2018. Es decir, la reducción sobre índices de delincuencia, a la que hace referencia la candidata García, data desde el 2013, dos años antes del surgimiento de la iniciativa que promovió en el 2015.

Boletín Estadístico “Principales Indicadores Seguridad Ciudadana a Nivel Nacional 2013 - 2019” | Fuente: INEI

[https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/estadisticas_de_seguridad_ciudadana_a_nivel_regional_set.2018-feb.2019.pdf]

Según detalla el documento, en el 2015 la delincuencia afectó al 31,5% de mujeres y al 30,0% de hombres. Respecto a las edades, en ese mismo periodo, las personas de 15 a 29 años (36,0%) se convirtieron en las principales víctimas.

En esa línea, la percepción de inseguridad ciudadana a nivel nacional tuvo el segundo pico más alto con 88,4% en el 2015. Esta cifra fue superada al año siguiente, en el 2016, al alcanzar el 90,0%.

Boletín Estadístico “Principales Indicadores Seguridad Ciudadana a Nivel Nacional 2013 - 2019” | Fuente: INEI

Otros indicadores que evalúa el informe son los tipos de hechos delictivos cometidos a nivel nacional. La incidencia de varios delitos muestra un aumento en el periodo 2015-2018: el índice de intento de robo de dinero, cartera, celular estaba en 5,3% en el 2015 y tuvo un leve aumento a 5,4% en el 2018; el robo de vehículos pasó de 1,7% (2015) a 1,9% (2018); y las amenazas e intimidaciones aumentaron ligeramente de 2,0% (2015) a 2,1% (2018). La tasa de secuestro y extorsión se mantuvo con 0,4% en ese lapso.

Boletín Estadístico “Principales Indicadores Seguridad Ciudadana a Nivel Nacional 2013 - 2019” | Fuente: INEI

Consultado para esta verificación, el exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe (febrero del 2015-julio del 2016) explicó a OjoPúblico que la tasa de victimización ha decrecido desde el año 2011 debido a una política de gobierno y no a una medida en particular como la campaña ‘Chapa tu choro’. “La disminución de los índices de victimización [se dan] a partir del año 2011, con un promedio de 1% o 2% al año, y en el 2016 siguió bajando. Esta reducción no es cuestión de una sola gestión, sino de una política de gobierno”.

En efecto, al revisar la data histórica de victimización, se observa una notable disminución desde el 2011, casi cuatro años antes de que se conociera la campaña ‘Chapa tu choro’. Según el informe de ‘Victimización en el Perú 2010-2018. Principales resultados’, publicado en mayo del 2019, el índice de víctimas de hechos delictivos de 15 años a más en el ámbito nacional urbano pasó de 40% en el 2011 a 25,7% en el 2018.

Población de 15 y más años de edad del área urbana, víctima de algún hecho delictivo, según ámbito de estudio (2010-2018) | Fuente: ‘Victimización en el Perú 2010-2018. Principales resultados’

[https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1652/libro.pdf]

No obstante, pese a la disminución de victimización a nivel nacional, otros reportes del INEI dan cuenta del aumento de denuncias por delitos de distinto tipo entre el 2015 y 2017. El documento ‘Perú: Anuario estadístico de la criminalidad y seguridad ciudadana. Visión departamental, provincial y distrital’, publicado por el INEI en julio del 2018, muestra que la tasa de denuncias por comisión de delitos pasó de 112 en el 2015 a 125 en el 2017 por cada 10 mil habitantes.

Perú: Tasa de denuncias por comisión de delitos (2011-2017) | Fuente: Sistema de Denuncias Policiales de PNP y el INEI

[https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1534/libro.pdf]

De hecho, Huancayo, la ciudad donde surgió la campaña ‘Chapa tu choro’, figura como una de las 30 provincias con más número de denuncias por la comisión de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, entre el 2011 y 2017. Dentro del periodo de análisis que comprende esta verificación, desde el 2015 la incidencia de este delito aumentó de 557 a 1204 denuncias en el 2017, según el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional del Perú y el INEI. Cabe precisar que los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud comprenden actos criminales como el homicidio, lesiones y exposición al peligro.

Perú: 30 provincias con mayor número de denuncias por comisión de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud (2011-2017) | Fuente: Sistema de Denuncias Policiales de PNP y el INEI

Respecto a la tasa de denuncias por comisión de delitos contra la libertad, que van desde violación de la libertad sexual, violación de domicilio hasta el proxenetismo, la provincia de Huancayo se situó en el noveno lugar de las 30 provincias con más denuncias. La tendencia por cada 10 mil habitantes aumentó de 186 en el 2015 a 349 en el 2017.

Perú: 30 provincias con mayor número de denuncias por comisión de delitos contra la libertad (2011-2017) | Fuente: Sistema de Denuncias Policiales de PNP y el INEI

Con base en los datos del ‘Diagnóstico de la Seguridad Ciudadana en el Perú 2013-2018’ del Ministerio del Interior, publicado en julio del 2018, se observa un aumento en la tasa de homicidios en el Perú: en el 2015 se registró un 7.2% de homicidios denunciados, que aumentó a 7,8% en el 2017, lo que representó 2.487 víctimas de este delito.

Tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes a nivel nacional y cifra anual (2011-2017) | Fuente: INEI

[https://observatorio.mininter.gob.pe/sites/default/files/documento/archivos/DiagnosticodeSC_Per%C3%BA.pdf]

En resumen, si bien el panorama general de inseguridad ciudadana disminuyó en el periodo 2011-2018, no existen evidencias de que la campaña ‘Chapa tu Choro’ haya repercutido en esa reducción que comenzó en el 2011, es decir, con varios años de antelación a la iniciativa de la candidata Cecilia García. Incluso, algunos índices sobre denuncias y actos delincuenciales aumentaron desde el 2015, periodo en el que precisamente estaba en vigencia dicha iniciativa.

Tras lo expuesto, OjoPúblico concluye que la afirmación de la candidata al Congreso por Podemos Perú, Cecilia García acerca de que las estadísticas de incidencias delincuenciales bajaron en el 2015, cuando ‘Chapa tu choro’ tuvo su apogeo, es engañosa.

