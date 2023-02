Verdadero o Falso: Amador Merino Reyna: "Solamente se investiga a Fuerza Popular en la Fiscalía"

Amador Merino Reyna, candidato al Congreso por Fuerza Popular | Fuente: RPP

Amador Merino Reyna, candidato al Congreso por Fuerza Popular

Contexto: Entrevista en Perú 21

Fecha de declaración: 14 de enero del 2020

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=V1OJXlvslTk

[13:27-13:35]

FALSO

Durante una entrevista televisiva, el candidato al Congreso por Fuerza Popular Amador Merino Reyna fue consultado sobre el desempeño del equipo especial de la Fiscalía que investiga los presuntos actos de corrupción de la empresa Odebrecht y exfuncionarios públicos del Estado Peruano. En ese marco, y como parte de sus argumentos, dijo lo siguiente: "Solamente se investiga a Fuerza Popular en la Fiscalía”. Tras revisar los antecedentes sobre el tema, OjoPúblico concluye que esta afirmación es falsa.

La declaración específica del candidato Merino Reyna figura en la siguiente transcripción:

El equipo de persecución política, porque eso es lo que estamos viendo ahora. Solamente se investiga a Fuerza Popular en la Fiscalía. [En] el resto de casos, [como el de] Susana Villarán, no hay investigación; Ollanta Humala, ahí está el caso abandonado; el caso del premier Villanueva, ya salió libre. ¿Qué cosa es lo que está pasando? ¿El único objetivo de la Fiscalía es Fuerza Popular? [...]. No podemos permitir que se dé una persecución política, y, sobre todo, en tanto tiempo.

Cabe precisar que, en diciembre del 2016, se creó el Equipo Especial Lava Jato a través de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N°5050, con la finalidad llevar a cabo las investigaciones sobre actos de corrupción orquestadas por las compañías brasileñas y las principales autoridades peruanas. Se trata de un grupo especializado integrado por fiscales y adjuntos provinciales, peritos y personal administrativo. En julio de 2018, el entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry dispuso que las investigaciones por delitos de corrupción y lavado activos del caso Lava Jato fueran asignadas al Equipo Especial bajo el mando del fiscal superior Rafael Vela Barba.

Ahora bien, documentación judicial sobre las medidas de detención dictadas contra exautoridades peruanas demuestran que lo dicho por el candidato Merino Reyna es incorrecto.

Respecto al primer caso mencionado por Merino Reyna, la exalcaldesa de Lima (2011-2012) Susana Villarán es investigada por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y cohecho pasivo propio a cargo del Equipo Especial Lava Jato. Según la resolución de mayo 2019, la Sala Especializada en Delitos de Funcionarios recogió las imputaciones de la Fiscalía, y sostuvo lo siguiente: Villarán habría solicitado y obtenido financiamiento de las empresas brasileñas Odebrecht (US$ 3 millones) y OAS (US$ 7 millones), por un total de US$ 10 millones, con el fin de otorgarles la buena pro en obras de transporte público como ‘Vías Nuevas de Lima’ (Odebrecht) y el proyecto Línea Amarilla (OAS). Además, en la campaña de reelección a la alcaldía en el 2014, las empresas en cuestión aportaron al partido político Diálogo Vecinal -encabezado en ese entonces por Susana Villarán-. De acuerdo a la hipótesis fiscal, esos fondos ilícitos fueron entregados en efectivo, y camuflados bajo una lista de aportantes falsos, ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En el mismo documento, la Sala decidió ampliar el plazo de prisión preventiva a 24 meses contra Villarán, quien permanece recluida por este caso en el penal anexo de Chorrillos.

La Sala Especializada en Delitos de Funcionarios recogió las imputaciones de la Fiscalía, y sostuvo lo siguiente: Villarán habría solicitado y obtenido financiamiento de las empresas brasileñas Odebrecht (US$ 3 millones) y OAS (US$ 7 millones), por un total de US$ 10 millones, con el fin de otorgarles la buena pro en obras de transporte público como ‘Vías Nuevas de Lima’ (Odebrecht) y el proyecto Línea Amarilla (OAS). | Fuente: Poder Judicial

Otro caso que contradice al candidato Merino Reyna es el actual proceso seguido contra el expresidente Ollanta Humala. En mayo del 2019, la Fiscalía formalizó acusación contra Humala y su esposa Nadine Heredia por los delitos de lavado de activos agravado en la modalidad de crimen organizado; por este caso, solicitó un pedido de prisión efectiva por 20 y 26 años, respectivamente. Según reportó el diario El Comercio, esta medida se debería al presunto financiamiento de la campaña presidencial de Ollanta Humala en el 2006 con dinero procedente del Gobierno de Venezuela, por un monto de US$215 mil, a través de contratos simulados con la empresa Apoyo Total y el diario venezolano ‘The Daily Journal’. La Fiscalía también investiga los aportes ilícitos a la campaña electoral del 2011 provenientes de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa brasileña Odebrecht.

En este caso, la exprimera dama Nadine Heredia estaría involucrada en la presunta conversión del dinero para las campañas presidenciales del 2006 y 2011, y también por ocultar la compra de inmuebles y otros actos. El fiscal del equipo Lava Jato a cargo de la investigación, Germán Juárez, también solicitó la liquidación del Partido Nacionalista Peruano (PNP) y de la empresa Todo Graph, por su presunta responsabilidad en la trama ilícita.

[https://elperuano.pe/noticia-fiscalia-solicita-20-anos-prision-para-humala-79318.aspx]

[https://elcomercio.pe/politica/claves-acusacion-fiscal-ollanta-humala-nadine-heredia-odebrecht-noticia-ecpm-633347-noticia/]

Adicionalmente, Humala y Heredia son investigados por el caso del Gasoducto Sur. Incluso, el 14 de enero pasado, el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios dictó impedimento de salida del país por doce meses contra Heredia por este caso, en el que la Fiscalía le imputa los delitos de colusión, lavado de activos y otros.

[https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-impedimiento-de-salda-del-pais-14012020]

[https://legis.pe/wp-content/uploads/2017/01/Descarga-en-PDF-la-resolucio%CC%81n-que-permite-la-salida-del-pais-a-Nadine-Heredia.pdf]

Un tercer caso que contradice lo afirmado por el candidato fujimorista es el del expremier César Villanueva, quien cumple actualmente una orden de prisión preventiva dictada por la Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, emitida en diciembre del 2019. La Fiscalía le imputó los delitos de colusión desleal, aprovechamiento indebido del cargo y asociación ilícita en agravio del Estado por haber concertado el otorgamiento de la carretera San José de Sisa a la empresa Odebrecht, cuando ocupaba el cargo de Presidente Regional de San Martín. Según la hipótesis fiscal, Villanueva habría recibido un pago ilícito de US$ 30.000.00 de la Caja 2 de Odebrecht, identificado bajo el codinome 'Curriculum vita'.

Orden de prisión preventiva contra César Villanueva dictada por la Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, emitida en diciembre del 2019. | Fuente: Poder Judicial

[https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/e9937a004c9dddbfb384f3e93f7fa794/45-2019-1+-+Reducidoo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e9937a004c9dddbfb384f3e93f7fa794]

A una consulta para esta verificación, el candidato Amador Merino Reyna precisó a OjoPúblico que se refería a la cobertura mediática que ha apuntado al proceso judicial contra Keiko Fujimori y el Partido Fuerza Popular. Sin embargo, su declaración inicial no realizó alguna acotación en ese sentido.

En resumen, actualmente el Equipo Especial para el Caso Lava Jato tiene en curso casos emblemáticos de corrupción que involucran a la exalcaldesa Susana Villarán, el expremier César Villanueva y el expresidente Ollanta Humala, a quienes el candidato Merino mencionó en su afirmación.

En función a lo expuesto, OjoPúblico concluye que la declaración del candidato al Congreso Amador Merino Reyna, de Fuerza Popular, acerca de que la Fiscalía solo investiga a ese partido por el Caso Lava Jato, mientras que las otras exautoridades presuntamente involucradas no están sujetas a investigación, es falsa.

Te sugerimos leer