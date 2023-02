Verdadero o Falso: Álvaro Maguiña: "[Tras el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht] no hemos recibido nada de colaboración a cambio, no sabemos absolutamente nada"

Álvaro Maguiña, candidato al Congreso por Solidaridad Nacional | Fuente: RPP

Álvaro Maguiña, candidato al Congreso por Solidaridad Nacional

Contexto: Debate en TvPerú

Fecha de declaración: 4 de enero del 2020

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=ntDc59X1Y9o

[4:34-4:49]

FALSO

Durante un debate televisivo, el candidato Álvaro Maguiña, de Solidaridad Nacional, comentó su intención de fiscalizar el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa brasileña Odebrecht, pues consideró que la Fiscalía no ha obtenido información a cambio sobre exautoridades y empresarios implicados en el caso Lava Jato. En ese marco, dijo lo siguiente: “[Tras el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht] no hemos recibido nada de colaboración a cambio, no sabemos absolutamente nada”. Tras revisar los antecedentes sobre el tema, OjoPúblico concluye que esta afirmación es falsa.

La declaración del candidato Maguiña figura en la siguiente transcripción:

“[...] También fiscalizaremos el acuerdo entreguista a las empresas consorciadas empezando por Odebrecht, nos robaron 524 millones de soles, y no hemos recibido nada de colaboración a cambio, no sabemos absolutamente nada y seremos implacables con autoridades, con empresarios, y hasta con directivos de medios de comunicación masiva”.

Cabe precisar que en febrero del 2019 el Ministerio Público y la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato firmaron el acuerdo de colaboración eficaz con representantes de la empresa Odebrecht, a cambio de revelar la identidad detrás de los ‘codinomes’ de funcionarios implicados en el caso y proporcionar las transferencias de los sistemas encriptados MyWebDay y Drousys (‘Caja 2’). Meses después, la Corte Superior Especializada en Delitos de Criminalidad Organizada y de Corrupción de Funcionarios ratificó este acuerdo, en el que la empresa brasileña reconoce actos de corrupción en la Línea 1 del Metro de Lima (tramo 1 y 2), Carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3), Vía Evitamiento en el Cusco y la Vía Costa Verde Callao. [https://es.scribd.com/document/417650883/Acuerdo-de-colaboracion-Eficaz-de-Odebrecht#fullscreen&from_embed]

En septiembre 2019, el Diario El Comercio reportó que Odebrecht entregó planillas de presuntos pagos ilícitos por US$ 59 millones realizados entre febrero 2006 y mayo 2011, correspondientes a 13 obras y 71 ‘codinomes’. Esto como parte del acuerdo de colaboración eficaz. Entre los registros otorgados por la empresa brasileña figura la carretera 7 Carhuaz-Chacas-San Luis, cuya transferencia por US$774,099 fue dirigido al codinome ‘Darth Vader’, atribuido a Dirsse Valverde, personal de confianza del exgobernador de Áncash, César Álvarez, quien cumple una condena de ocho años de prisión efectiva. Esta fue la primera sentencia del caso Lava Jato, en junio del 2019.

'Codinomes' de la empresa brasileña Odebrecht y pagos ilícitos a funcionarios peruanos. | Fuente: El Comercio

La información otorgada por la empresa Odebrecht ha sido utilizada en la tesis fiscal del Equipo Especial para el Caso Lava Jato, como consta en las resoluciones judiciales contra distintas exautoridades peruanas.

El caso más reciente se remonta a diciembre del 2019. La Sala de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios recogió los fundamentos de la Fiscalía y dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expremier César Villanueva acusado por los delitos de colusión desleal, aprovechamiento indebido del cargo y asociación ilícita en agravio del Estado por haber concertado el otorgamiento de la buena pro a la empresa Odebrecht por la Carretera San José de Sisa.

[https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/e9937a004c9dddbfb384f3e93f7fa794/45-2019-1+-+Reducidoo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e9937a004c9dddbfb384f3e93f7fa794]

Para este caso, la información brindada por Odebrecht aparece en las imputaciones fiscales contra Villanueva y otros exfuncionarios. El segundo capítulo del documento, respecto al delito de aprovechamiento indebido del cargo o negociación incompatible, señala que Odebrecht admitió el depósito de fondos ilícitos para el expremier Villanueva a través del codinome ‘Curriculum vita’, el cual consta en la planilla entregada por Odebrecht en septiembre 2019.

“Estos elementos son, entre otros, el acta de transcripción del acta de continuación de ejecución de sentencia emitida dentro del proceso especial de colaboración eficaz, en el que Jorge Barata admite responsabilidad por la ilicitud de los pagos del proyecto en mención y señaló que han existido dos pagos ilícitos de US$30 mil a César Villanueva [...]'”, se lee en el documento.

Por esta razón, la Sala consideró que se alcanza el “estándar probatorio de sospecha grave requerida” para restringir la libertad del expremier.

De otro lado, en abril 2019, la Corte Superior Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios resolvió la detención preliminar en contra del expresidente de Alan García por los presuntos sobornos recibidos por la empresa Odebrecht a cambio de la adjudicación del Tren Eléctrico y la construcción de la Carretera Interoceánica IIRSA Sur (tramos 2 y 3). El fallo indica que, entre los elementos de convicción contra García, se analizó parte de los 144 folios que contienen las transferencias ilegales de los sistemas MyWebDay y Drousys. Estos documentos también fueron proporcionados por Odebrecht en el marco del convenio de colaboración eficaz.

"[...] en primer orden que la empresa Odebrecht ha entregado documentos del sector de operaciones estructuradas que acreditarían pagos a los imputados. [...] lo cual se enmarca dentro de las obligaciones asumidas por la empresa en el proceso de colaboración eficaz celebrado con nuestro país", indica el fallo.

La Corte Superior Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios resolvió la detención preliminar en contra del expresidente de Alan García por los presuntos sobornos recibidos por la empresa Odebrecht a cambio de la adjudicación del Tren Eléctrico y la construcción de la Carretera Interoceánica IIRSA Sur (tramos 2 y 3). | Fuente: Poder Judicial

La Fiscalía determinó que, entre el 2006 y 2010, Odebrecht transfirió desde la ‘Caja 2’ un total de US$ 5 millones dirigidos a los ‘codinomes’ APRA (Partido Aprista Peruano), ‘Chalan’ (Luis Nava, exsecretario de Alan García) y ‘bandido’ (José Antonio Nava, hijo de Luis Nava). En la resolución se explica que “[...] la información debidamente documentada proporcionada por la empresa Odebrecht en el marco del proceso de colaboración eficaz al cual se ha sometido resulta de por sí reveladora de graves actos de corrupción [...] que constituyen razones plausibles para considerar que se han cometido los graves delitos imputados”, indica la resolución.

Desde la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz en febrero 2019, el Equipo Especial para el Caso Lava Jato ha recibido varios testimonios de exdirectivos de Odebrecht que precisamente fueron reportados por el Diario El Comercio y el medio digital

IDL-Reporteros:

En marzo pasado, IDL-Reporteros reveló la confesión de Américo Spinola, quien ante los fiscales peruanos dijo que fue utilizado como un “instrumento” para encubrir el origen de dinero ilícito para justificar el pago para Alan García por una conferencia en la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp) en el 2012.

Sobre el proyecto Gasoducto Sur Peruano, el exsuperintedente en Perú, Jorge Barata declaró que mantuvo hasta cuatro reuniones con la exprimera dama Nadine Heredia antes de asignarle la licitación de la obra, según el Diario El Comercio. Además, dijo que firmó un acuerdo secreto con la constructora Graña y Montero ante un incidente con la pareja presidencial (expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia).

Las declaraciones de Jorge Barata sobre la revelación de los presuntos pagos ilícitos a exfuncionarios para la concesión de obras públicas como, por ejemplo, el aporte de US$ 3 millones destinados a la campaña del ‘NO’ de la revocatoria de la exalcaldesa Susana Villarán; el presunto financiamiento de los partidos políticos liderados por Keiko Fujimori, Alan García y Ollanta Humala; y el pago por US$ 31 millones a Alejandro Toledo para adjudicarse la Carretera Interoceánica (tramos 2 y 3).

[https://idl-reporteros.pe/audios-jorge-barata-keiko-fujimori-ppk-alejandro-toledo-alan-garcia-susana-villaran/]

[https://idl-reporteros.pe/spinola-confiesa-confirma-y-revela-1/]

[https://elcomercio.pe/politica/odebrecht-los-detalles-de-la-declaracion-oficial-de-jorge-barata-sobre-el-gasoducto-sur-peruano-noticia/?ref=ecr]

[https://idl-reporteros.pe/la-confesion-deluis-nava/]

OjoPúblico.com intentó comunicarse con el aspirante al Congreso Álvaro Maguiña para obtener precisiones acerca de su afirmación. Sin embargo, a través del área de prensa del partido Solidaridad Nacional, precisaron que no deseaba brindar declaraciones sobre el tema.

En resumen, desde febrero último, la Fiscalía ha recibido documentos y testimonios sobre los presuntos sobornos en el marco del acuerdo de colaboración eficaz. E incluso, han formado parte de los elementos de convicción en resoluciones judiciales, como figura expresamente en el pedido de prisión preventiva contra el exprimer ministro César Villanueva.

De acuerdo a lo expuesto, OjoPúblico concluye que la afirmación del candidato al Congreso por el partido Solidaridad Nacional, respecto a que [tras el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht] no hemos recibido nada de colaboración a cambio y que no sabemos absolutamente nada, es falsa.

Te sugerimos leer