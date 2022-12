Antonio Quispe subraya la importancia de avanzar con la vacunación lo más rápido posible. | Fuente: RPP

El doctor Antonio Quispe, integrante del equipo técnico de Perú Libre, descartó este jueves que un eventual gobierno de Pedro Castillo vaya a renegociar los contratos alcanzados con los laboratorios Pfizer y AstraZeneca por sus vacunas para la COVID-19.

Al respecto había opinado Antonio Pratto, miembro del llamado Comando Vacuna, quien señaló que Perú Libre "no conoce la dinámica comercial de las vacunas en el mundo" y que "ir a renegociar contratos a estas alturas" sería "una demagogia".

En diálogo con Nada Está Dicho por RPP TV, Antonio Quispe respondió: "No, eso no sé de dónde lo han sacado, no es la idea. La idea es armar un equipo de expertos en comercio internacional" para adquirir más vacunas.

El médico apuntó que es necesario "aprovechar toda la experiencia que se ha ganado comprando las vacunas de Pfizer que son maravillosas, debemos traer las de Moderna, traer las que son de una sola dosis, todas las que podamos conseguir para llegar a la inmunidad de rebaño lo más pronto posible".

"No sé de dónde sacan estas cosas, escuchar de gente que se adjudica traer vacunas al Perú, (Carlos) Neuhaus y todo ese equipo (...) no han traído una sola vacuna al Perú y juran ser expertos en traer vacunas, mejor los dejamos de lado", insistió.

Continuar negociaciones por más vacunas

Por el contrario, elogió el trabajo realizado por el actual Gobierno y afirmó que es necesario seguir las negociaciones para contar con más dosis.

"Ese enorme trabajo que ha hecho el presidente Sagasti y su equipo de cerrar contratos por 60 millones, hay que garantizar que esas vacunas lleguen lo más rapido posible", indicó.

Una vez recibidas las vacunas, se debe aplicarlas rápidamente, para lo cual, consideró, "es importante implementar centros de vacunación masiva 24/7, esa experiencia como se ha hecho en otros país, permite distribuir de manera mucho más eficiente todas las vacunas, de manera que se pueda disminuir la mortalidad lo más rápido posible".

"No cometamos el gravísimo error de no prepararnos para la tercera ola", dijo y señaló que la nueva clasificación para el conteo de fallecidos "nos va a permitir clasificar mejor las zonas de alto riesgo, hacer un mejor seguimiento, pero sobre todo cuantificar el impacto de las estrategias y corregir en el camino".

