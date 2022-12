La CEO de Datum explicó las recientes cifras de la encuesta preferencial de voto a las elecciones presidenciales. | Fuente: Andina

La gerenta general de Datum, Urpi Torrado, explicó la reciente encuesta publicada este martes 9 de marzo en donde se muestra la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales del próximo 11 de abril.

En conversación con Ampliación de Noticias, indicó que no observaba un tan bajo porcentaje en intención de voto en los últimos 30 años. "No hemos tenido para una elección presidencial un porcentaje de intención de votos tan bajos a un mes de las elecciones", dijo Urpi Torrado.

La gerenta de Datum indicó que uno de los motivos es la falta de interes de los peruanos ante el panorama de la pandemia del nuevo coronavirus y la crisis económica.

"Hay un 40'% considerable que no está nada interesado, no solo porque la oferta electoral no le gusta. No siente coincidencia, está preocupado por la pandemia, la reactivación económica... sus prioridades son otras", explicó.

Sobre la baja intención de voto, indicó que pese a que solo faltan 4 semanas para las elecciones aún la carrera electoral no está definida.

"Las cosas pueden cambiar y mirando a dos candidatos que pasen a segunda vuelta, no necesitan porcentajes altos para llegar. El antivoto marca un techo a la posibilidad de crecimiento y vemos que no se necesita un porcentaje alto. En este momento el camino es libre", expresó la gerenta de Datum.

CIFRAS

El excongresista Yonhy Lescano (Acción Popular), con 13% de respaldo, lidera la intención de voto presidencial de cara a las elecciones generales de abril próximo, según la más reciente encuesta nacional de Datum publicada en los diarios Perú.21 y Gestión.

En segundo lugar, empatan el empresario Rafael López Aliaga (Renovación Popular), el exfutbolista George Forsyth (Victoria Nacional) y la excongresista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), con 7%.

En quinto puesto aparece la izquierdista Verónika Mendoza (6%), seguida por el economista Hernando de Soto (5%), el congresista Daniel Urresti (4%) y el excongresista César Acuña (3%).

Sin embargo, los votos en blanco y viciado suman 16%, mientras que los indecisos llegan al 21%; lo que suma un contundente 37%

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCAST

"Espacio vital": El número de contagios por la COVID – 19 en el mundo disminuyó en un 11% y las muertes bajaron en un 15% durante las últimas 6 semanas, informó la Organización Mundial de la Salud. El doctor Elmer Huerta explica las razones de esta tendencia.

Te sugerimos leer