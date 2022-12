Keiko Fujimori, candidata a la Presidencia de la República por Fuerza Popular. | Fuente: AFP

La Asociación Civil Transparencia respondió a Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, quien en un medio local dijo que las personas que trabajaban en dicha institución le señalaron que en 2 000 no hubo fraude en las elecciones generales.

"En abril de 2000 el Perú no vivía en democracia. En 1992 hubo un golpe de Estado y luego el régimen derivó en un autoritarismo con elecciones, pero bajo reglas injustas, sin respeto a las instituciones, y con vulneraciones a los derechos políticos", señaló a través de la red social Twitter.

"El conteo rápido de Transparencia le dio a Alberto Fujimori 48.73 % y con la muestra completa fue 48.96 %. El resultado oficial fue 49.87 %, claramente por encima del margen de error", indicó en otra publicación.

En ese contexto, Transparencia manifestó que "es falso" que Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia, "fue electo en 2000 sin fraude". "Conocer la historia es indispensable para la buena vida democrática", remarcó.

"¿Que el resultado oficial no acabara lejos del conteo rápido de Transparencia implica que hubo elecciones legítimas? No, pues el proceso en su conjunto estaba amañado. Transparencia lo llamó fraude estructural. Y no hubo un fraude masivo en la votación por las presiones externas", agregó.

CÓMO VAN LAS ENCUESTAS

A menos de cincuenta días de la celebración de las elecciones generales 2021, dos candidatos ocupan los primeros lugares en intención de voto. Yonhy Lescano, de Acción Popular, posee 11.3% y, en segundo plano, Verónika Mendoza cuenta con 8.9%, según la última encuesta telefónica nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) realizada para el diario La República.

A estos dos postulantes le siguen el candidato de Victoria Nacional, George Forsyth, con un 8.1%; Keiko Fujimori, con 8.1%; y Rafael López Aliaga, con 7.6%.

El sondeo reveló, además, que Daniel Urresti obtiene un 4.8% de intención de voto; Hernando de Soto, 4.2%; César Acuña, 3.8%; Julio Guzmán, 3.1%; Ollanta Humala, 2.4%; Pedro Castillo, 2.4% y Daniel Salaverry, 2,2%.

