Susel Paredes postula al Congreso con el partido Morado. | Fuente: Andina

Susel Paredes, candidata al Congreso de la República por el Partido Morado, señaló que su la bancada liderada por Julio Guzmán fue la más "responsable" durante la crisis política gestada en noviembre pasado.

En conversación con Ampliación de Noticias, destacó que los congresistas trabajaron bien en donde incluso entregó a "sus mejores cuadros", en referencia al presidente Francisco Sagasti.

"Estamos trabajando para que la gente entienda y les decimos que la bancad Morada ha tenido un comportamiento responsable. Le devolvió al país estabilidad entregando los mejores cuadros", dijo.

Susel Paredes expresó además que si bien las recientes cifras en cuanto a intención de voto no coloca bien a Julio Guzmán, aún se puede "remontar" y destacó que una de las formas es votando por su lista congresal.

"Tenemos que remontar con nuevas estrategias y asumiendo errores. El Perú necesita una bancada responsable porque la salida a esta crisis política la dio la bancada Morada", expresó Susel Paredes, quien encabeza la lista al Congreso por Lima.

EN CARRERA

A menos de un mes de las elecciones generales, el candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, arremetió este domingo contra su contrincante de Acción Popular, Yonhy Lescano.

"Lescano es una joyaza, tiene la trayectoria de mentirle a la gente y prometer cosas que no puede cumplir. Dijo que iba a sacar a LAN, que iba a romper el contrato con Telefónica; después propuso lo de las canastitas salvadoras. Este señor es tan peligroso como [Rafael] López Aliaga”, dijo en una entrevista con Latina.

Julio Guzmán lamentó que en un escenario "tan sensible" como el actual, a causa de la pandemia de la COVID-19, "el mentiroso es el que tiene realmente espacio". "El Perú no es un chiste, no es una broma, usted (en referencia a Lescano) no puede engañar ni estafar con las emociones de la gente", remarcó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer