La candidata a la presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue cuestionada en el programa Punto Final por las medidas económicas de libre mercado que impulsó su padre en los años 90 y que originaron el caos vehicular que nos acompaña desde entonces.

La aspirante a jefe de Estado Keiko Fujimori habló sobre la informalidad en el sector Transporte y se refirió a otro de los principales problemas que lo afectan: el alto precio del combustible.

“Una de las grandes preocupaciones es analizar por qué nuestro país tiene el precio del combustible más alto de la región. Por qué el impuesto selectivo [al consumo] es tan alto. Ahí también tiene que haber una investigación”, dijo la postulante de Fuerza Popular. Esta afirmación fue sometida a verificación.

Información por verificar: Perú tiene el precio del combustible más alto de Sudamérica.

Resultado: FALSO

[1] En marzo, la División de Recursos Naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) puso a disposición de los usuarios información esquematizada sobre la evolución de los sectores extractivos de Latinoamérica. En esa línea, CEPAL creó una base de datos comparativa que denominó Precios de los Combustibles donde incluyó cifras oficiales de diez países de Sudamérica y México. De esta investigación, se puede extraer que al cierre del 2020 el Perú ocupó el tercer puesto del ránking de los países de la región Sur con más altos precios por litro de gasolina (US$ 1.07), diesel (US$ 0.98) y GLP (US$ 1.14), los combustibles más usados en el transporte público. Solo por debajo de los vecinos Uruguay y Chile.

[2] Por su lado, el portal web globalpetrolprices.com indicó que al lunes 19 de abril del presente año el precio promedio de la gasolina en el ámbito internacional era de US$ 1,15 por litro; el precio del diesel era de US$ 1,02; y del GLP era de US$ 0,67. No obstante, la plataforma especializada en el mercado mundial del combustible explicó que, si bien todos los países tienen acceso a los mismos costos de refinería, los precios minoristas -es decir, el que paga el consumidor- varía de acuerdo a los impuestos que se apliquen en cada país. De esta estadística, se logra concluir que el Perú aún se mantiene en el tercer lugar del ranking en Sudamérica, pagando en promedio S/ 3.84 por litro de gasolina; S/ 3.55 por litro de diesel; y S/ 1.78 por litro de GLP.

Los precios del combustible varían de acuerdo a los impuestos y subsidios que aplique cada país, según Global Petrol Prices. | Fuente: Captura Global Petrol Prices.

[3] El economista Marcel Ramírez precisa que, en el Perú, Osinergmin es el responsable de supervisar el adecuado funcionamiento de las empresas de combustibles, sin embargo, debido al libre mercado el Estado no puede regular los precios de la gasolina, diesel, GLP y otros. Explica, además, que la variación del precio del combustible se debe a diferentes aspectos desde el mercado internacional hasta el local.

“Entonces la refinería importa, obviamente, paga en dólares pero todo eso lo convierte a soles. Fíjate que ahí ya hay un componente de tipo de cambio. Ahora, a ese precio se le suman los impuestos. Luego el grifo le va a sumar su margen de ganancia y como estamos en una economía de mercado libre pueden determinar el margen que quieran. Claro, que sí hay competencia tratarán de cuidar a sus clientes”, añade el especialista.

[4] Cabe recordar que, en 1991, durante el gobierno de Alberto Fujimori se anunció el denominado ‘paquetazo’, un grupo de reformas económicas para impulsar el libre mercado. Entre ellas, se incluyó el Decreto Legislativo N°651 sobre la liberalización del Sistema de Transporte Público. La norma permitió la creación de nuevas empresas de transportes sin control ni regulación, así como les dio la posibilidad de fijar sus propias tarifas de pasajes. En la actualidad, este sector cuenta con distintos organismos para su supervisión a cargo, principalmente, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

