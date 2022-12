El candidato a la presidencia por el Partido Morado indicó que hay un margen de error que da un empate técnico a seis candidatos. | Fuente: EFE

El aspirante a Jefe de Estado Julio Guzmán fue consultado sobre su posición en las últimas encuestas. Él consideró que su bajo porcentaje se trata de un problema general que afecta a todos los candidatos debido a que la ciudadanía está "harta" de la política.

“¿A qué candidato le va bien? Nadie pasa el 10%. Todos los candidatos no la están pasando bien y es porque la mayoría de la gente está harta y no quiere saber de política ni de las elecciones”, afirmó el candidato presidencial por el Partido Morado. Estas declaraciones fueron sometidas a evaluación por RPP Verifica.

Esta situación se da a dos meses de los comicios generales del 11 de abril. Por otro lado, Guzmán recordó que existe un margen de error en las encuestas que muestran un empate técnico en el segundo lugar. “Si uno ve [las encuestas], hay un empate técnico en seis candidatos”, dijo.

Resultado: FALSO

[1] Encuestas hay para todos los gustos. Sin embargo, la tendencia en los resultados ha sido muy similar. Las más recientes fueron publicadas por CPI y el IEP, a fines de enero, y colocaban en primer lugar al candidato George Forsyth, de Victoria Nacional, con 10,1% y 13.3%, respectivamente. Unos días antes, el 17 de enero, Ipsos Internacional le daba 17%, en el primer lugar. Y el 14 de enero Datum Internacional lo colocó con 13%, encabezando la intención de voto.

[2] ¿Cómo le ha ido a Julio Guzmán? El candidato presidencial recibe 4.1% en la encuesta de CPI, por detrás de Daniel Urresti (4.3%), Verónika Mendoza (4.7%), Yonhy Lescano (5%) y Keiko Fujimori (5.6%). La encuesta de IEP le da 4.6%, y lo ubica detrás de Daniel Urresti (5.6%), Hernando de Soto (5.6%), Keiko Fujimori (6.7%), Yonhy Lescano (7.1%) y Verónika Mendoza (8.2%).

[3] Luis Benavente, director ejecutivo de Vox Populi, explica que una encuesta permite conocer qué está pasando en un proceso electoral. “Si no hay encuestas, el proceso electoral es a ciegas, no sabemos qué pasa y creo que es necesario saber qué está pasando y eso va a ser muy útil para que los ciudadanos, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, estén informados”, indicó. Además, sostiene que estos sondeos permiten que los partidos políticos diseñen estrategias para una campaña profesional y no intuitiva. “Hay buenas y hay malas, pero en general las encuestas están coincidiendo en muchos aspectos”, comentó.

[4] El domingo 14 de febrero se publicó la última encuesta de Ipsos, donde George Forsyth se ubica en el primer lugar con un 11%, seguido por Yonhy Lescano con 10%. Sin embargo, este resultado se dio unos días después de la declaración de Julio Guzmán, quien recibe 4% de preferencia. Lo que se evidencia con esta encuesta es el constante descenso de Forsyth que comenzó el año con 17% de intención de voto.

Te sugerimos leer