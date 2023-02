'Los debates son un instrumento absolutamente esencial', señaló el especialista. | Fuente: Twitter

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, el observador de campaña electoral y director de proyectos latinoamericanos en The George Washington University en Washington DC, Roberto Izurieta, opinó sobre la segunda vuelta electoral, que se realizará entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo.

“A diferencia de la elección del Ecuador, donde Guillermo Lazo empezó con una sensación de pérdida, porque él estimaba llegar primero a la segunda vuelta (llegó segundo) y además hubo una disputa que duró algunas semanas con Pérez. En el caso del Perú los que pasen a la segunda vuelta pasan con porcentajes más pequeños y la sorpresa, desde el punto de vista de la Campaña de Keiko Fujimori, es más bien positiva. No es una campaña que comienza perdiendo, comienza ganando”, señaló.

Por otro lado, aseguró que los peruanos deberán reflexionar sobre qué cambio desean realmente para el país, así como qué candidato podrá solucionar los problemas que devienen de la pandemia de la COVID-19.

“El candidato ideal no va a existir para la mayoría de personas que no votaron por ninguna de las dos opciones. No hay que buscar un mesías tampoco, termina siendo una cosa de juegos de realidades. Los peruanos tienen que ser realistas, que las dos opciones son de cambio, qué clase de cambio desean y buscan para solucionar los problemas que tiene el Perú”, mencionó.

Además, Izurieta señaló que el derecho a la participación política de los ciudadanos es esencial. El problema, aclaró, es que deben desarrollarse procesos electorales que permitan que la primera vuelta (“esa pre-elección”) se realice en el marco de los partidos políticos, “para que después con los dos finalistas sea una elección más clara para los votantes”.

