En el 2006, a través de la Alianza Electoral Unidad Nacional, Santos fue elegido alcalde de Pueblo Libre con 38 años. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con el programa Ampliación de Noticias, el candidato a la presidencia por el partido Perú Patria Segura, Rafael Santos, se refirió a la última encuesta de CPI, en la que George Forsyth mantiene el liderazgo con 8.9%.

Al respecto, Santos señaló que las personas ya no quieren “más sangre vieja de políticos corruptos”, por lo que apuesta por una renovación total de los políticos y del Estado.

“Todos los políticos no llegan al 10%, necesitamos sangre nueva en la política nacional, que no nos mientan, que no vengan poniendo a sus amigos, a sus familiares. (…) No tengo antecedentes penales, policiales ni judiciales; tengo la experiencia de haber sido gobierno y de haber manejado presupuesto del Estado”, señaló el candidato de Perú Patria Segura.

Asimismo, el exalcalde se refirió a la compra de vacunas rusas, que planteó hace algunas semanas. Sin embargo, negó que haya establecido algún contrato con una farmacéutica. “Yo no fui a comprar vacunas, yo expuse, hice una conferencia de prensa para que no nos sigan mintiendo”, indicó.

Santos pidió al presidente de la República, Francisco Sagasti, que la cuarentena impuesta para frenar los contagios por la COVID-19 acabe este mes de febrero. “Estaré en la puerta de palacio para exigir que nos dejen trabajar. Están matando al país, están matando a los restaurantes, están matando los negocios”, indicó.

Durante la entrevista, el candidato a la presidencia recibió también a Renzo Reggiardo, quien mencionó que Rafael Santos mantiene un alcance “exitoso” en su distrito, al ser consultado sobre el porqué su liderazgo no se ve reflejado en las últimas encuestas. “Es difícil porque no se puede hacer proselitismo en las calles”, mencionó.

