Neldy Mendoza continúa en carrera haciendo campaña para el Congreso de la República. | Fuente: Composición

Neldy Mendoza, candidata a la primera vicepresidencia de Renovación Popular, habló sobre la supuesta renuncia a su postulación anunciada por Rafael López Aliaga, candidato presidencial de su partido,

Este último martes, Neldy Mendoza afirmó "allanarse" a al pedido del candidato presidencial, quien en una entrevista dijo haberle solicitado que de un paso al costado. Sin embargo, ahora aclara que no ha renunciado.

"Yo no he renunciado en ningún momento, lo que he declarado ayer es que estoy dispuesta a someterme a los procedimientos que deben darse, porque atiendo la solicitud de mi líder", dijo Neldy Mendoza para El Comercio.

Además, admitió haberse "sentido sorprendida y con una inquietud por dialogar" tras enterarse de dicho anuncio, el cual, según informó, Rafael López Aliaga no se lo comunicó de manera personal.

"Este no es el hombre que yo conozco desde hace nueve meses atrás. ¿Algo debe estar sucediendo? No es a quién he conocido", afirmó. Neldy Mendoza aclaró que ella continúa haciendo campaña por su postulación al Congreso.

"Yo sigo cumpliendo toda la agenda que estamos realizando. No se puede paralizar", afirmó.

DECLARACIONES

Neldy Mendoza indicó además que sus declaraciones en torno a la eduación sexual y salud reproductiva en torno al cuerpo de las mujeres fueron sacadas de contexto y hasta editadas.

"Se sacaron frases para descontextualizarlas, manipularlas, editarlas", expresó.

Rafael López Aliaga anunció cuatro días atrás durante una entrevista televisiva que le había solicitado que renunciara a su candidatura a la vicepresidencia, tras las frases que se volvieron virales.

Sin embargo, Neldy Mendoza anuncia que confía en que esta situación "se va a aclarar" en los próximos días, cuando sostenga comunicación con el líder de su partido.

Nuestros Podcast

'Entrevistas ADN': El presidente de la subcomisión, Carlos Pérez Ochoa, agregó que recibió los descargos de la excanciller Elizabeth Astete, del expresidente Martín Vizcarra y de la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, incluidos en el proceso de acusación constitucional.

Te sugerimos leer