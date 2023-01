El candidato de Renovación Popular indicó que continuará su campaña hasta recibir una respuesta del JNE. | Fuente: Andina

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aseguró que el día miércoles decidirá si acude o no al debate que organiza el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de cara a las Elecciones Generales 2021 y para el cual está programado el día miércoles.

Según precisó, él ya envió un documento al tribunal electoral solicitando que se cambien los moderadores y el formato del debate. Agregó que esperará a la respuesta del JNE y que hasta entonces continuará su campaña.

“He mandado una carta pidiendo muy respetuosamente que hay un conflicto de intereses por la señora y el caballero. Yo quiero ir, es mi intención, porque tengo mucho que decir. (…) Voy a estar mañana en Arequipa, voy a estar en Puno pasado mañana y regreso el miércoles a ver qué decisión han tomado, el Jurado tiene que responderme les he mandado una carta hace dos días”, dijo al dominical Panorama.

Presencia en otros debates

En esa línea, el postulante a la Presidencia de la República indicó que él no rehúye al debate que organiza el Jurado Nacional de Elecciones y que desde que inició su campaña ha acudido a más de 15 de estos eventos. Dijo también que no fue a uno organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, porque no se le invitó.

“Yo no me corro. Sabes a cuántos debates he ido ya de candidatos a la presidencia, más de 15, son temáticos. Hubo uno en San Marcos que no me invitaron, me pusieron a la mala y no me invitaron. Nada ni invitación ni la cartita de invitación”, manifestó.

Carta de Renovación Popular y pronunciamiento del JNE

La agrupación Renovación Popular pidió a través de una carta al presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, que cambie a los moderadores del debate, los periodistas Pedro Tenorio y Mónica Delta, por “no garantizar la neutralidad estatal en el proceso electoral”.

Por su parte el titular del JNE emitió un pronunciamiento este domingo en el que exhorta a los candidatos presidenciales a cumplir el compromiso ético con los peruanos y acudir a esta actividad, tal como se pactó. Además, confirmó que los periodistas mencionados serán los moderadores, pues así lo aprobaron los grupos políticos.

El candidato de Renovación Popular está programado a participar del debate organizado por el JNE, el día miércoles 31 de marzo. Primero debatirá con el candidato del Partido Morado, Julio Guzmán, en el tema de educación y luego con el postulante de Somos Perú, Daniel Salaverry, en el tema de integridad pública y lucha contra la corrupción.

