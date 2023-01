La ONPE ha preparado protocolos para las Elecciones Generales del 11 de abril. | Fuente: Andina

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha preparado una serie de protocolos dirigidos a electores y miembros de mesa para que participen de los comicios generales del próximo 11 de abril sin riesgo de contraer la COVID-19.

En esta nota podrás encontrar respuesta a todas las dudas en torno aest tema.

Antes de ingresar al local

El horario para acudir a sufragar será en esta ocasión de 7 a.m. a 7 p.m. ONPE recomienda que de 7 a.m. a 9 a.m acudan a votar adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y de riesgo. De 9 a.m. a 7 p.m. los demás ciudadanos por turnos según el último dígito de su DNI.

Aquí puedes averiguar en qué horario te correspondería de acuerdo a tu número de DNI.

Recuerda que el DNI vencido será válido para estos comicios.

La institución también recomienda a los electores llevar su propio lapicero azul y formar las colas respetando la distancia de 1.5 metros entre personas.

Antes de ingresar al local de votación, personal de ONPE tomará la temperatura al elector en dos oportunidades; si esta es superior a los 37.5 °C, no se le permirá el ingreso.

¿Pagaré una multa si no puedo votar por tener fiebre?

No. Katiuska Valencia, asesora de Jefatura de la ONPE, explica que quienes se vean impedidos de votar por tener una temperatura mayor a 37.5°C, formarán parte de un registro que será entregado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para quedar exonerados de la multa habitual.

"De tener más de de 37.5, se invitará al elector a formar fila y esperar entre unos 15 a 20 minutos. Si en la segunda toma esta temperatura persiste, formará parte de un registro que será comunicado al JNE para la respectiva dispensa", indicó a Conexión en RPP.

Lo mismo ocurrirá con los miembros de mesa.

Dentro del local de votación

El elector deberá ubicar su número de orden en la relación de electores, al exterior del aula de votación, para decírselo al miembro de mesa.

Asimismo, debe conservar su DNI en las manos en todo momento hasta emitir tu voto, el cual depositará en una caja para proceder a sufragar como usualmente.

Después de votar , se tiene que abandonar el local inmediatamente.

¿Tendré mi kit de alimentación por ser miembro de mesa?

Sí. La funcionaria Katiuska Valencia precisó que en esta oportunidad también se entregará a los miembros de mesa un kit que consistirá en una barra energética, galletas, una conserva y agua. También podrán llevar snacks adicionales.

"Para poder alimentarse, estamos invocando a que los miembros se puedan organizar. En las aulas de sufragio, antes había dos mesas, ahora solo habrá una. Tienen el espacio suficiente para tomar sus alimentos y retomar su labor, pero no salir del aula", apuntó.

¿Cómo cobrar mi bonificación de miembro de mesa?

Como se sabe, los miembros de mesa seleccionados por sorteo, así como los electores que deban asumir ese rol el día de la votación, recibirán una compensación económica de 120 soles.

Para acceder a la bonificación, deben registrarse hasta el sábado 10 de abril en este enlace. Ahí deben llenar una declaración jurada, indicar la modalidad de cobro y responder unas preguntas de validación.

Quienes no hayan podido inscribirse en el primer grupo o tuvieron que asumir el rol ante la ausencia de los titulares y suplentes, podrán hacerlo en un segundo grupo del 21 al 29 de abril.

NUESTROS PODCASTS:

‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde:

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

Te sugerimos leer