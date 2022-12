Gonzalo Alegría es integrante del equipo técnico de Perú Libre. | Fuente: RPP

Gonzalo Alegría, integrante del equipo técnico de Perú Libre, anunció que este jueves se realizará la publicación oficial del plan de gobierno para el mediano y largo plazo. La presentación estará a cargo del candidato Pedro Castillo.

En diálogo con Nada está dicho por RPP TV, el economista recordó que el 'Plan de Gobierno Perú al Bicentenario - Sin corrupción' contempla las medidas urgentes para los primeros 100 días de un eventual gobierno de Perú Libre.

El nuevo texto "se presentó hoy en el Colegio de Economistas de Lima y estará siendo publicado mañana y presentado por el candidato Pedro Castillo en la rueda de prensa del equipo técnico que haremos a las 11 en el local del partido en Breña", señaló.

"Ya tenemos un plan de gobierno constituido tanto para los 100 días como para el medio y largo plazo", remarcó. Además, dijo que durante la conferencia de mañana también se presentará al "verdadero equipo técnico".

El primer plan

Gonzalo Alegría señaló que el documento que fue presentado originalmente ante el Jurado Nacional de Elecciones en noviembre del 2020 era en realidad "el ideario político del partido".

"No habían hecho un plan específico, por eso por ejemplo (no se contempla) la pandemia, un vacío bastante serio. Se presenta en noviembre de 2020 de prisa y corriendo simplemente el ideario, que se había hecho en febrero. En resumen, no había el plan de gobierno", apuntó.

El economista reconoció que "en eso tal vez no se fue estricto", pero opinó que, a diferencia de lo que ocurre en estos comicios, "hasta las elecciones pasadas nadie leía los planes de gobierno y nadie les prestaba la menor atención".

